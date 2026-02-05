Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða

Tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúa í Vestmannaeyjum verða ekki hepptir í gæsluvarðhald í tengslum við andlát konu á tíræðisaldri í síðustu viku. Frá þessu greinir Lögreglan á Suðurlandi en Landsréttur hefur staðfest niðurstöðu Héraðsdóms Suðurlands sem á þriðjudaginn hafnaði kröfu lögreglu um gæsluvarðhald.
Landsréttur taldi að ekki væru lengur fyrir hendi rannsóknarhagsmunir sem styðja kröfu um gæsluvarðhald. Að sögn lögreglunnar hafa skýrslutökur og rannsóknaraðgerðir farið fram undanfarna daga.
Tilkynning lögreglu er eftirfarandi:
„Héraðsdómur Suðurlands hafnaði á þriðjudag kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi um gæsluvarðhald til föstudags vegna máls er varðar andlát í Vestmannaeyjum. Lögreglustjóri kærði úrskurð héraðsdóms til Landsréttar. Skýrslutökur og rannsóknaraðgerðir hafa farið fram undanfarna daga og niðurstaða Landsréttar í dag er á þá leið að m.a. með tilliti til þess séu ekki lengur fyrir hendi rannsóknarhagsmunir sem styðja gæsluvarðhald.“
Starfsmennirnir, tvær konur, voru handteknar á mánudaginn í tengslum við rannsókn andláts konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu í síðustu viku. Hin látna var 97 ára gömul og lést á miðvikudaginn eftir að hafa þegið líknandi meðferð á Hraunbúðum um nokkurt skeið. Fjölskyldu konunnar mun samkvæmt heimildum Vísis ekki hafa grunað að andlátið hefði borið að með saknæmum hætti og hafði útför verið áætluð síðar í vikunni. Um helgina hafði þó lögreglan samband og nú hafa jarðneskar leifar konunnar verið fluttar til borgarinnar til krufningar. Rannsókn mun meðal annars beinast að því hvort andlátið tengist lyfjagjöf.