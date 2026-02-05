fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 16:14

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúa í Vestmannaeyjum verða ekki hepptir í gæsluvarðhald í tengslum við andlát konu á tíræðisaldri í síðustu viku. Frá þessu greinir Lögreglan á Suðurlandi en Landsréttur hefur staðfest niðurstöðu Héraðsdóms Suðurlands sem á þriðjudaginn hafnaði kröfu lögreglu um gæsluvarðhald.

Landsréttur taldi að ekki væru lengur fyrir hendi rannsóknarhagsmunir sem styðja kröfu um gæsluvarðhald. Að sögn lögreglunnar hafa skýrslutökur og rannsóknaraðgerðir farið fram undanfarna daga.

Tilkynning lögreglu er eftirfarandi:

„Héraðsdómur Suðurlands hafnaði á þriðjudag kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi um gæsluvarðhald til föstudags vegna máls er varðar andlát í Vestmannaeyjum. Lögreglustjóri kærði úrskurð héraðsdóms til Landsréttar. Skýrslutökur og rannsóknaraðgerðir hafa farið fram undanfarna daga og niðurstaða Landsréttar í dag er á þá leið að m.a. með tilliti til þess séu ekki lengur fyrir hendi rannsóknarhagsmunir sem styðja gæsluvarðhald.“

Starfsmennirnir, tvær konur, voru handteknar á mánudaginn í tengslum við rannsókn andláts konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu í síðustu viku. Hin látna var 97 ára gömul og lést á miðvikudaginn eftir að hafa þegið líknandi meðferð á Hraunbúðum um nokkurt skeið. Fjölskyldu konunnar mun samkvæmt heimildum Vísis ekki hafa grunað að andlátið hefði borið að með saknæmum hætti og hafði útför verið áætluð síðar í vikunni. Um helgina hafði þó lögreglan samband og nú hafa jarðneskar leifar konunnar verið fluttar til borgarinnar til krufningar. Rannsókn mun meðal annars beinast að því hvort andlátið tengist lyfjagjöf.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 52 mínútum
Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Hnakkrifist í Kópavogi – Meirihlutinn vill ekki afhenda gögn og óttast frekari leka í fjölmiðla
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup

Mest lesið

Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“
Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Niðurskurðarhnífurinn áfram á lofti hjá Sýn – Big Ben kippt af dagskrá skömmu eftir að verðið á öllu var hækkað

Nýlegt

Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“
Dagsetningin á endurkomu Böðvars í Kaplakrika – „Á einu máli um að ég myndi fá rautt“
Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð
Guardiola verulega ósáttur og segir fyrirkomulagið óréttlátt
Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Margrét Marteins komin í nýtt starf

Margrét Marteins komin í nýtt starf
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Neitað um bætur eftir að hafa slasast alvarlega á Holtavörðuheiði
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Segir siðanefndarmálið á Bifröst toppinn á ísjakanum og að ýmsar beinagrindur séu nú að koma í ljós – „Ætli ég verði ekki næst?“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“

Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?

Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Erlent fiskiskip óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar vegna slasaðs sjómanns
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram

Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram
Fréttir
Í gær
Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps
Fréttir
Í gær
Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu
Fréttir
Í gær

Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið

Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið
Fréttir
Í gær

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein
Fréttir
Í gær
Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart
Fréttir
Í gær
Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Fréttir
Í gær

Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“

Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“
Fréttir
Í gær
Dóra Björt segir kröfur um bílastæði hækka húsnæðisverð og stanslausa fjölgun bíla ekki sjálfbæra
Fréttir
Í gær
Vara við gervigreind sem þykist vera Sigríður Björk
Fréttir
Í gær
Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fréttir
Í gær

SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”

SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”
Fréttir
Í gær

Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur

Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur
Fréttir
Í gær
Stýrivextir verða óbreyttir
Fréttir
Í gær

Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu

Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu
Fréttir
Í gær
Íslenskur karlmaður lést í janúar eftir að hafa smitast af berklum
Fréttir
Í gær
Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning
Fréttir
Í gær

Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“

Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“
Fréttir
Í gær

Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi

Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi
Fréttir
Í gær
Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar