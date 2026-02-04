fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Mál flugumferðastjóra sem Isavia sagði upp störfum við 63 ára aldur hefur heldur betur flækst í gegnum dómskerfið. Héraðsdómur sýknaði Isavia, Landsréttur sneri þeirri niðurstöðu við og dæmdi uppsögnina ólögmæta og nú hefur Hæstiréttur slegið á fingur Landsréttar og gert dómstólnum að taka málið aftur til löglegrar meðferðar.

Það var Isavia sem óskaði eftir áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar og vísaði til þess að Landsréttur hafi byggt niðurstöðu sína á málsástæðu sem hvorki hafi komið frá Isavia né flugumferðarstjóranum. Þetta þyrfti því nánari skoðun. Hæstiréttur var því sammála og tók málið fyrir og niðurstaðan liggur nú fyrir. Landsréttur braut gegn lögum um meðferð einkamála og þarf að taka málið fyrir aftur, að þessu sinni með löglegum hætti.

Málið hefur á öllum stigum byggst á eftirfarandi ákvæði kjarasamnings flugumferðarstjóra:

„Ekki þarf að segja flugumferðarstjóra formlega upp störfum, sinni hann störfum þar sem réttindi hans til starfans falla niður í síðasta lagi við 63 ára aldur. Starfslok verða þá við réttindamissinn nema um annað sé samið.“

Flugumferðarstjórinn taldi þetta ákvæði fela í sér aldursmismunun. Það stríddi gegn jafnræði, atvinnufrelsi og eignarrétti og þar með lögum og stjórnarskrá.

Héraðsdómur var á öðru máli. Ákvæðið stríddi ekki gegn lögum og að það væri skýrt um það að ekki þurfi sérstaklega að segja flugumferðarstjórum upp störfum ef þeir eru við störf þegar réttindi þeirra falla niður við 63 ára aldur, ekki nema um annað hafi verið samið. Isavia hafi því verið heimilt að segja flugumferðarstjóranum upp bara því hann varð 63 ára.

Landsréttur ákvað þó að túlka ákvæðið með öðrum hætti. Þar væri mælt fyrir um frávik frá því sem almennt gildi um uppsögn ráðningarsamninga. Almennt beri að skýra ákvæði kjarasamninga í samræmi við orðanna hljóðan og ákvæðum hvorki gefin rýmri né þrengri merking en orð þeirra gefa tilefni til. Landsréttur túlkaði ákvæðið þó með þeim hætti að það kveði ekki á um að starfslok flugumferðastjóra skuli verða við tiltekinn aldur.

„Hvernig sem ákvæði þetta er lesið er ekki unnt að leggja þá merkingu í það að starfslok skuli verða við tiltekinn aldur. Þvert á móti mælir það fyrir um að starfslok verði við réttindamissi flugumferðarstjóra.“

Flugumferðarstjórinn hafði ekki byggt á því að ákvæðið ætti að túlka með þessum hætti. Það gerði Isavia ekki heldur. Þvert á móti voru báðir málsaðilar sammála um að ákvæðið mæli fyrir um starfslok við tiltekinn aldur.

Hæstiréttur benti á að samkvæmt lögum um meðferð einkamála megi dómari ekki reisa niðurstöðu sína á málsástæðum sem hefðu mátt koma fram við meðferð máls en gerðu það ekki. Eins gerði Hæstiréttur athugasemd við það að Landsréttur hafi í niðurstöðu sinni sérstaklega rökstutt hvers vegna almennir dómstólar séu bærir til að leysa úr sakarefninu, sakarefni sem samkvæmt orðanna hljóðan heyri undir Félagsdóm.

„Því grundvallaratriði hafði ekki verið hreyft í málatilbúnaði aðila og raunar vandséð hvernig viðurkenningarkrafa um túlkun kjarasamningsákvæðis varð undanskilin lögsögu Félagsdóms hefði málshöfðun stefnda í raun verið til komin vegna ágreinings um réttarstöðu flugumferðarstjóra á grundvelli túlkunar ákvæðis í kjarasamningi.

Framangreindri málsástæðu um þá túlkun kjarasamningsákvæðisins sem lögð er til grundvallar í hinum áfrýjaða dómi sér þannig hvergi stað í skriflegum málflutningi aðila í héraði og fyrir Landsrétti. Við munnlegan málflutning fyrir Hæstarétti kom fram að hana hefði ekki heldur borið á góma við flutning málsins á þeim dómstigum. Þrátt fyrir það var úrlausn Landsréttar um kröfu stefnda á hendur áfrýjanda reist á henni.“

Landréttur hefur því fengið skammir í hattinn og þarf að taka málið aftur fyrir og komast að niðurstöðu sem byggir á málatilbúnaði Isavia og flugumferðastjórans frekar en sínum eigin.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“

Mest lesið

Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum
Fyrsta landið til að banna þessa tegund af handföngum á rafbílum
Starfskona á hjúkrunarheimili sakfelld fyrir að fróa langveikum manni

Nýlegt

Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Enn einu sinni að skipta um félag – Gæti tekið áhugavert skref
Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein
Tvö ensk stórlið spurðu út í launakröfur Vlahovic
Skoða hvort möguleiki sé á að fá Casemiro í sumar – Svakalegur launapakki hugsanleg hindrun
Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”

SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Stýrivextir verða óbreyttir
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu

Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Íslenskur karlmaður lést í janúar eftir að hafa smitast af berklum

Íslenskur karlmaður lést í janúar eftir að hafa smitast af berklum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning
Fréttir
Í gær

Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“

Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“
Fréttir
Í gær
Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi
Fréttir
Í gær
Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði
Fréttir
Í gær

Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar

Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Fréttir
Í gær

Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt

Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt
Fréttir
Í gær
Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra
Fréttir
Í gær
Bendir fyrirtækjum á að beina frekar stuðningi sínum til fjárvana HSÍ
Fréttir
Í gær

Hlegið í þingsal þegar „Indriði“ mætti í pontu – „Hver á að laga það? Á ég að gera það?“

Hlegið í þingsal þegar „Indriði“ mætti í pontu – „Hver á að laga það? Á ég að gera það?“
Fréttir
Í gær
Helgi segir að lokunin á Vitatorgi komi ekki á óvart – Matur eldaður í heilsuspillandi húsnæði
Fréttir
Í gær
Mannslátið í Eyjum: Tvær konur eru í haldi – hin látna á tíræðisaldri
Fréttir
Í gær
Fimmtán fóru veikir heim eftir að hafa borðað grænmetisbollur
Fréttir
Í gær

Hvítblæðissjúklingur varð fyrir eitrun í lyfjameðferð en fékk ekki að tilkynna það til landlæknis

Hvítblæðissjúklingur varð fyrir eitrun í lyfjameðferð en fékk ekki að tilkynna það til landlæknis
Fréttir
Í gær

Skæð fuglainflúensa greinist í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu

Skæð fuglainflúensa greinist í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Í gær
Andlátið í Vestmannaeyjum: Hafa ekki tekið ákvörðun um gæsluvarðhald
Fréttir
Í gær

Þorbjörg Sigríður: Sjálfstæðisflokkurinn að elta Miðflokkinn – Ummæli varaformannsins með ólíkindum

Þorbjörg Sigríður: Sjálfstæðisflokkurinn að elta Miðflokkinn – Ummæli varaformannsins með ólíkindum
Fréttir
Í gær
Krefjast lögreglurannsóknar á fyrrum ráðherra sem sendi ríkisleyndarmál á Epstein
Fréttir
Í gær
Liverpool staðfestir kaup á Jacquet
Fréttir
Í gær

Handtekinn eftir að hafa hrækt í hár ökumannsins

Handtekinn eftir að hafa hrækt í hár ökumannsins
Fréttir
Í gær

Einn þekktasti raðmorðingi Bretlands dreginn fyrir dóm að nýju – Gekkst í fyrsta skipti við myrkraverkum sínum

Einn þekktasti raðmorðingi Bretlands dreginn fyrir dóm að nýju – Gekkst í fyrsta skipti við myrkraverkum sínum
Fréttir
Í gær
Tveir handteknir í tengslum við andlát á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Læknir bauð upp á ólöglega þjónustu