Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps

Í nýrri skýrslu frá Amnesty International er fullyrt að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi opinberlega eða sendir í fangabúðir fyrir að horfa á sjónvarpsþættina Squid Game. Streymisveitan Netflix gaf þættina út og er um að ræða eina vinsælustu þáttaröð í sögu veitunnar. Um er að ræða suður-kóreska þætti en þeir fjalla meðal annars um persónur sem hafa flúið ógnarstjórnina í Norður-Kóreu.
Menningar- og afþreyingarefni frá Suður-Kóreu hefur lengi verið ólöglegt í einræðisríkinu í norðri, líkt og vestrænt efni af ýmsum toga, og íbúar sem neyta þess og dreifa því geta átt yfir sér þungar refsingar.
Í skýrslunni kemur fram að suður-kóreskt efni, eins og Squid Game og K-pop tónlist, séu engu að síður mjög vinsælt og allir séu í raun að horfa, þar á meðal þeir sem eru að framfylgja banninu sem og æðstu ráðamenn.
Viðmælendur sem flúið hafa Norður-Kóreu lýsa því að gagnfræðiskólanemar hafi verið neyddir til að horfa á opinberar aftökur sem áttu að vera víti til varnaðar fyrir þá sem íhuguðu að verða sér úti um suður-kóreska afþreyingu.
Því fer þó fjarri að allir þeir sem séu nappaðir við þá iðju hljóti refsingu fyrir. Fólk losnar við refsingar með því að greiða eftirlitsmönnum mútur og aðeins þeir sem hafa ekki efni á þeim fái þyngstu refsingu. Allt sé því gert til að forðast slíkt og dæmi þess að fólk selji frá sér aleiguna til þess að geta borgað múturnar og sloppið.