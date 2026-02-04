fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 17:30

Kim Jong-un

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í nýrri skýrslu frá Amnesty International er fullyrt að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi opinberlega eða  sendir í fangabúðir fyrir að horfa á sjónvarpsþættina Squid Game. Streymisveitan Netflix gaf þættina út og er um að ræða eina vinsælustu þáttaröð í sögu veitunnar.  Um er að ræða suður-kóreska þætti en þeir fjalla meðal annars um persónur sem hafa flúið ógnarstjórnina í Norður-Kóreu.

Menningar- og afþreyingarefni frá Suður-Kóreu hefur lengi verið ólöglegt í einræðisríkinu í norðri, líkt og vestrænt efni af ýmsum toga, og íbúar sem neyta þess og dreifa því geta átt yfir sér þungar refsingar.

Í skýrslunni kemur fram að suður-kóreskt efni, eins og Squid Game og K-pop tónlist, séu engu að síður mjög vinsælt og allir séu í raun að horfa, þar á meðal þeir sem eru að framfylgja banninu sem og æðstu ráðamenn.

Viðmælendur sem flúið hafa Norður-Kóreu lýsa því að gagnfræðiskólanemar hafi verið neyddir til að horfa á opinberar aftökur sem áttu að vera víti til varnaðar fyrir þá sem íhuguðu að verða sér úti um suður-kóreska afþreyingu.

Því fer þó fjarri að allir þeir sem séu nappaðir við þá iðju hljóti refsingu fyrir. Fólk losnar við refsingar með því að greiða eftirlitsmönnum mútur og aðeins þeir sem hafa ekki efni á þeim fái þyngstu refsingu. Allt sé því gert til að forðast slíkt og dæmi þess að fólk selji frá sér aleiguna til þess að geta borgað múturnar og sloppið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Dóra Björt segir kröfur um bílastæði hækka húsnæðisverð og stanslausa fjölgun bíla ekki sjálfbæra

Mest lesið

Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum
Fyrsta landið til að banna þessa tegund af handföngum á rafbílum
Starfskona á hjúkrunarheimili sakfelld fyrir að fróa langveikum manni
Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi

Nýlegt

Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“
Böðvar kynntur til leiks hjá ÍA – Útskýringin að hann hefði verið í minna hlutverki
Horfa til Salah fyrir sumarið eftir áföllin á dögunum
Ólst upp við erfiðar aðstæður en segist heppinn að barnavernd hafi ekki skipt sér af
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur

Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Stýrivextir verða óbreyttir
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Íslenskur karlmaður lést í janúar eftir að hafa smitast af berklum

Íslenskur karlmaður lést í janúar eftir að hafa smitast af berklum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning

Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi

Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði
Fréttir
Í gær
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Fréttir
Í gær

Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt

Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt
Fréttir
Í gær

Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra

Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra
Fréttir
Í gær
Bendir fyrirtækjum á að beina frekar stuðningi sínum til fjárvana HSÍ
Fréttir
Í gær
Hlegið í þingsal þegar „Indriði“ mætti í pontu – „Hver á að laga það? Á ég að gera það?“
Fréttir
Í gær

Helgi segir að lokunin á Vitatorgi komi ekki á óvart – Matur eldaður í heilsuspillandi húsnæði

Helgi segir að lokunin á Vitatorgi komi ekki á óvart – Matur eldaður í heilsuspillandi húsnæði
Fréttir
Í gær
Mannslátið í Eyjum: Tvær konur eru í haldi – hin látna á tíræðisaldri
Fréttir
Í gær
Fimmtán fóru veikir heim eftir að hafa borðað grænmetisbollur
Fréttir
Í gær
Hvítblæðissjúklingur varð fyrir eitrun í lyfjameðferð en fékk ekki að tilkynna það til landlæknis
Fréttir
Í gær

Skæð fuglainflúensa greinist í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu

Skæð fuglainflúensa greinist í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Í gær

Andlátið í Vestmannaeyjum: Hafa ekki tekið ákvörðun um gæsluvarðhald

Andlátið í Vestmannaeyjum: Hafa ekki tekið ákvörðun um gæsluvarðhald
Fréttir
Í gær
Þorbjörg Sigríður: Sjálfstæðisflokkurinn að elta Miðflokkinn – Ummæli varaformannsins með ólíkindum
Fréttir
Í gær

Krefjast lögreglurannsóknar á fyrrum ráðherra sem sendi ríkisleyndarmál á Epstein

Krefjast lögreglurannsóknar á fyrrum ráðherra sem sendi ríkisleyndarmál á Epstein
Fréttir
Í gær
Liverpool staðfestir kaup á Jacquet
Fréttir
Í gær
Handtekinn eftir að hafa hrækt í hár ökumannsins
Fréttir
Í gær

Einn þekktasti raðmorðingi Bretlands dreginn fyrir dóm að nýju – Gekkst í fyrsta skipti við myrkraverkum sínum

Einn þekktasti raðmorðingi Bretlands dreginn fyrir dóm að nýju – Gekkst í fyrsta skipti við myrkraverkum sínum
Fréttir
Í gær

Tveir handteknir í tengslum við andlát á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum

Tveir handteknir í tengslum við andlát á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum
Fréttir
Í gær
Læknir bauð upp á ólöglega þjónustu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ætla ekki að selja 230 ára ættaróðalið fyrir skammtímagróða einnar kynslóðar