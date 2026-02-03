Liverpool staðfestir kaup á Jacquet

Liverpool hefur náð samkomulagi um kaup á franska varnarmanninum Jeremy Jacquet frá Stade Rennais. Jacquet mun þó ekki ganga strax til liðs við Liverpool heldur flytja til Anfield fyrir tímabilið 2026-27, að því gefnu að atvinnu og alþjóðleg leikheimild fáist.
Samningurinn felur í sér að hinn 20 ára miðvörður klárar yfirstandandi tímabil í frönsku deildinni áður en hann skrifar undir langtímasamning við Liverpool í sumar 2026. Jacquet hefur spilað 18 leiki í Ligue 1 á tímabilinu og á fimm landsleiki að baki fyrir U21 árs lið Frakklands.
Alls hefur hann komið við sögu í 31 leik fyrir Rennes frá því hann þreytti frumraun sína í janúar 2024. Hann fékk einnig dýrmæta reynslu í efstu deild á láni hjá Clermont Foot.
Jacquet var í lykilhlutverki með franska U19 ára landsliðinu sem fór í úrslitaleik Evrópumótsins 2024 og var valinn í úrvalslið mótsins. Liverpool lítur á hann sem fjárfestingu til framtíðar í vörninni.