Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar

Dómur féll í dag, 3. febrúar, í sérstæðu einkaréttarmáli sem varðar kaup á Facebook-auglýsingum. Fyrirtækið Fisherman ehf. á Suðurneyri stefndi Eyþóri Jóvinssyni og bókabúðinni Versluninni Bræðrunum Eyjólfsson ehf. til greiðslu á 3.453.829 kr. auk vaxta.
Heldur stefnandi því fram að Eyþór hafi gerst sekur um saknæma háttsemi með því að nota greiðslukort stefnanda til að greiða fyrir Facebook-auglýsingar fyrir eigið fyritæki, Verslunina Bræðurnir Eyjólfsson.
Málavextir eru þeir að Eyþór starfaði fyrir Fisherman og sá meðal annars um auglýsingakaup fyrir fyrirtækið á Facebook. Þannig atvikaðist að Fishermen uppgötvaði að greiðslukort fyrirtækisins hafði verið notað í auglýsingakaup fyrir annan aðila, nefnilega fyrirtæki Eyþórs, áðurnefnda bókaverslun.
Var upphæðin sem fór í þetta tæplega 20 þúsund bresk pund eða um 3 og hálf milljón íslenskra króna. Í rafrænum samskiptum milli aðilanna viðurkennir Eyþór þetta en segir að um mistök hafi verið að ræða, ekki ásetning, og biðst afsökunar. Auk þess greiddi hann hluta af upphæðinni til baka, 230 þúsund krónur.
Hann hafnaði hins vegar ábyrgð á allri upphæðinni og taldi að stefnandi væri samábyrgur þar sem hann hefði gerst sekur um vanrækslu í bókhaldi og átt sinn þátt í mistökunum. Fisherman stefndi honum fyrir dóm.
Það var niðurstaða dómsins að Eyþór hefði gerst sekur um saknæma framgöngu með þessum viðskiptum og annað hvort væri um ásetning eða vítavert gáleysi að ræða. Var gengið að öllum kröfum Fisherman og Eyþór og verslun hans dæmd til að greiða fyrirtækinu tæplega 3,5 milljónir króna, að viðbættum dráttarvöxtum, en að frádeginni áðurnefndri innborgun, 230 þúsund krónur.
Dóminn má lesa hér.