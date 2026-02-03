Bendir fyrirtækjum á að beina frekar stuðningi sínum til fjárvana HSÍ

Það fór ekki framhjá neinum að EM í handbolta lauk um helgina þegar Ísland þurfti að lúta í gras gegn Króötum í leik um bronsverðlaun mótsins. Árangur liðsins var engu að síður frábær, sæti í undanúrslitum á kostnað margra stórkostlegra handboltaþjóða, og ljóst að íslenskur handbolti á mikið inni ef vel er haldið á spöðunum.
Talsvert var fjallað um það magn auglýsinga sem birtist á RÚV á meðal veislunni þjóð en þar borguðu fyrirtæki iðulega stórfé til að senda baráttuóskir til landsliðsins og HSÍ. Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður og stuðningsmaður íslenska liðsins, bendir á í færslu á morgun að þessi fyrirtæki séu mögulega að beina stuðningi sínum í ranga átt.
„RÚV gerði einnig gott mót, ef tekið er mið af þeim fjölda auglýsinga sem birtust í tengslum við útsendingar frá leikjum íslenska landsliðsins. Sérstaka athygli vöktu auglýsingar þar sem auglýsandi lýsti yfir stuðningi við landslið með greiðslu til RÚV. RÚV lætur ekkert af því fé sem þessar auglýsingar skópu því renna til HSÍ, sem er fjárvana og getur varla haldið úti landsliðum. Þeir sem í raun vilja styðja HSÍ ættu að beina stuðningi beint til HSÍ en ekki til RÚV. Sú stofnun hefur úr nægu að moða,“ skrifar Sigurður G.