Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt

Héraðsdómur Suðurlands hafnaði kröfu Lögreglunnar á Suðurlandi um gæsluvarðhald yfir starfsmönnum hjúkrunarheimilisins Hraunbúða í Vestmannaeyjum. Frá þessu greinir Vísir. Lögreglan á Suðurlandi ætlar að kæra niðurstöðuna til Landsréttar.
Um er að ræða tvær konur sem starfa á hjúkrunarheimilinu en lögregla rannsakar nú andlát konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu í síðustu viku.
Vísir hefur það eftir heimildum að konan hafi látið lífið í síðustu viku eftir að hafa þegið líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu um nokkurt skeið. Rannsókn málsins hófst á laugardag en á sunnudag óskaði ríkissaksóknari eftir því að Lögreglan á Suðurlandi tæki yfir rannsóknina vegna tengsla lögreglumanns í Vestmannaeyjum við hina látnu. Fjölskyldu konunnar grunaði ekki að andlátið hefði borið að með saknæmum hætti fyrr en lögreglan hafði samband um helgina en nú stendur til að kryfja hina látnu.
Samkvæmt mbl.is beinist rannsókn lögreglu að því hvort lyfjagjöf hafi leitt til andlátsins.