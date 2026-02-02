Tveir handteknir í tengslum við andlát á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum

Lögreglan á Suðurlandi hefur handtekið svo starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum í tengslum við rannsókn á andláti á stofnunninni. Mbl.is greinir frá þessu og hefur það eftir Jóni Gunnari Þórhallssyni, yfirlögregluþjóni á Suðurlandi, að tveir einstaklingar hafi stöðu sakbornings vegna málsins. Eru þeir grunaðir um að eiga sök á andláti á stofuninni en fram kemur að ekki hafi verið tekin ákvörðun um hvort að farið verið fram á gæsluvarðhald yfir mönnunum.
Í áðurnefndri frétt Mbl.is kemur fram að annar einstaklingurinn starfi sem hjúkrunarfræðingur á stofuninni og rannsóknin beinist að því hvort að lyfjagjöf hafi leitt til andlátsins.