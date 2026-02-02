fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Lögreglukona ákærð og sökuð um að misnota aðstöðu sína

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 2. febrúar 2026 11:30

Héraðssaksóknari hefur ákært lögreglukonu á höfuðborgarsvæðinu fyrir brot í opinberu starfi, sem lögreglumaður hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.

Meint brot felast í því að hafa þann 19. mars árið 2024 ítrekað flett upp málum í lögreglukerfinu (LÖKE) tengdum manni sem hún átti í samskiptum við vegna atvika sem vörðuðu nákominn vandamann lögreglukonunnar. Einnig hafi hún flett upp málum tengdum barnsmóður mannsins.

Samtals er hún sögð hafa flett upp sex málum um parið og skoðað 23 bókanir.

Í ákærunni segir að uppflettingarnar hafi ekki tengst störfum lögreglukonunnar og með þeim hafi hún misnotað sér stöðu sína og þannig hallað á réttindi parsins.

Aðalmeðferð í málinu verður við Héraðsdóm Reykjaness þann 19. febrúar næstkomandi. Af ókunnum ástæðum eru réttarhöld í málinu fyrir luktum dyrum.

