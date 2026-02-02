Landsmenn munu fá bækling inn um lúguna: „Við viljum sá þeim fræjum hjá fólki að ýmsar hættur steðja að“

Morgunblaðið fjallar um þetta í dag og vísar í erindi sem Runólfur Þórhallsson, sviðsstjóri almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra hélt á málstofu Varðbergs á dögunum þar sem þetta kom fram. Þar var fjallað um áfallaþol Íslands í nýrri heimsmynd.
„Við viljum sá þeim fræjum hjá fólki að ýmsar hættur steðja að, og á það bæði við um náttúruöflin og aðrar ógnir sem gætu – ef verstu sviðsmyndir yrðu að veruleika – t.d. valdið því að orku- og fjarskiptakerfi landsins rofni og aðstæður skapist sem kalli á að fólk þurfi að þrauka hjálparlaust í nokkra daga,“ segir Runólfur við Morgunblaðið.
Hann segir að í bæklingnum séu landsmenn hvattir til að huga að undirbúningi út frá eigin forsendum. Það sem henti einum þurfi ekki að henda öðrum. Þá geti fólk stórbætt áfallaþol sitt með því hafa örlítið meira af mat og drykk á heimilinu.
Í frétt Morgunblaðsins kemur fram að frágangurinn sé á lokametrunum og reikna megi með að honum verði dreift í lok þessa mánaðar eða byrjun þess næsta.