Mánudagur 02.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Kári ósáttur og segir Morgunblaðið vísvitandi afvegaleiða lesendur – „Eins slæm blaðamennska og hugsast getur“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 2. febrúar 2026 14:58

Kári Stefánsson, fyrrverandi forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar (ÍE), er ekki ánægður með fréttaflutning Morgunblaðsins, en miðillinn hefur vakið athygli á því að nafn Kára er að finna í Epstein-skjölunum alræmdu sem fjalla um mál kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epsteins.

Morgunblaðið birti á laugardaginn fréttina: Nafn Kára Stefánssonar í Epstein-skjölunum, og var þar tekið fram að nafn Kára væri að finna í tveimur tölvupóstum, annar þeirra er frá árinu 2009 og þar er fjallað um fjárhagsstöðu ÍE og vísað til þess að Kári væri að ná góðum árangri í að móta félagið upp á nýtt. Hinn pósturinn var frá árinu 2010 og var áframseld tilkynning um að gengið hefði verið frá kaupum Saga Investments á Íslenskri erfðagreiningu.

Kári skrifar á Facebook að með fyrirsögninni sé Morgunblaðið að afvega lesendur með því að gefa til kynna að Kári sjálfur hafi átt í einhvers konar samskiptum við Jeffrey Epstein. Þetta sé eins slæm blaðamennska og hugsast getur. Kári hefur leitast eftir því að fá fyrirsögninni breytt en fékk þau svör að slíkt væri í ósamræmi við vinnureglur.

Kári skrifar á Facebook:

„Síðustu tvo daga hefur eftirfarandi fyrirsögn verið á Mbl.is: Kári Stefánsson í Epstein-skjölunum.

Það er engin spurning að með fyrirsögninni er Morgunblaðið að gefa í skyn að ég hafi verið í einhvers konar samskiptum við hinn látna barnaníðing. Það er hins vegar ljóst við lestur fréttarinnar undir fyrirsögninni að blaðið vissi betur. Þar af leiðandi var blaðið vísvitandi að afvegaleiða lesendur sína. Þetta er nokkurn veginn eins slæm blaðamennska og hugsast getur. Í gær hafði ég samband við málsmetandi mann úr ritstjórn Morgunblaðsins og bað hann að taka þessa fyrirsögn niður og fékk þau svör að það væri ekki í samræmi við vinnbrögð blaðsins að fjarlægja aðdróttun sem þeir vita að sé algjörlega út í hött. Ég vil leggja á það áherslu að með þessari framkomu er Morgunblaðið ekki að vega að mér vegna þess að þeir sem það vilja sjá glöggt að fyrirsögnin er út í hött. Það er hins vegar afleitt þegar lesendur sjá að blaðið hikar ekki við að afvegaleiða þá til þess að ná athygli og með því stríðala athugasemdakerfi sitt. Eða eins og segir í gamalli íslenskri hasarbók: Þeir fuglar eru vestir sem skíta í eigið hreiður.“

