Mánudagur 02.febrúar 2026

Einn þekktasti raðmorðingi Bretlands dreginn fyrir dóm að nýju – Gekkst í fyrsta skipti við myrkraverkum sínum

Mánudaginn 2. febrúar 2026 22:00

Steve Wright

Í morgun hófust réttarhöld yfir einum þekktasta raðmorðingja Bretlands, Steve Wright, sem hefur gengið undir viðurnefninu Suffolk-kyrkjarinn. Wright hefur dúsað í fangelsi frá árinu 2008 en hann afplánar lífstíðardóm vegna morða á fimm vændiskonum í Ipswich árið 2006.  Breskir miðlar töluðu um að sex vikna morðæði hefði runnið á Wright en réttarhöldin yfir honum vöktu mikla athygli á sínum tíma, ekki síst þar sem hann neitaði staðfastlega sök í málunum.

Sjá einnig: Stuttur ferill Suffolk-morðingjans

Það var því búist við löngum réttarhöldum varðandi þetta sjötta morð sem Wright, sem í dag er 67 ára gamall, var sakaður um. Um var að ræða morðið á hinni 17 ára gömlu Victoriu Hall sem var myrt þann 19. september árið 1999 þegar hún var á leiðinni heim af skemmtistað í útjaðri Ipswich. Hall hafði verið að skemmta sér með vinkonu sinni og gengu þær áleiðis heim til sín og kvöddust svo þegar aðeins 300 metrar voru að heimili Hall.

Vinkonan, Gemma Algar, heyrði stuttu síðar öskur  en hún taldi að vinkona sín hefði verið að grínast og hélt för sinni áfram heim til sín. Nágrannar greindu frá því síðar að þeir hefðu sömuleiðis heyrt öskur sem og hávært pústhljóð og bíl sem að spólaði í burtu.

Morguninn eftir tilkynntu foreldrar Hall um að hún hefði ekki skilað sér heim um nóttina og fimm dögum síðar fannst nakið lík hennar í skurði í um það bil fjörtíu kílómetra fjarlægð. Hún hafði verið kyrkt en ekki beitt kynferðisofbeldi.

Victoria Hall var myrt árið 1999

 

Lögreglan fór á eftir röngum manni

Á sínum tíma var Wright einn þeirra sem lögreglan hafði áhuga á að ræða við vegna málsins. Aðallega vegna þess að vitni hafði séð hluta af bílnúmeraplötu sem passaði við númeraplötuna á bíl Wright.

Til þess kom þó aldrei. Rannsóknarlögreglumenn töldu sig fljótlega hafa fundið þann seka, viðskiptamanninn, Adrian Bradshaw. Sá átti Porsche-bifreið með biluðu pústi og hafði verið að skemmta sér á sama næturklúbbi og hin barnunga Hall. Þá fannst mold á bensíngjöf bílsins sem sérfræðingur lögreglu taldi að svipaði mjög til jarðvegs við skurðinn þar sem lík Hall fannst.

Í réttarhöldum yfir Bradshaw kom fram annar sérfræðingur sem benti á að sambærilega mold væri að finna um allar Bretlandseyjar og því voru engin sönnunargögn til staðar. Lögreglan taldi að hinn seki hefði sloppið og málið gleymdist.

Árið 2019 tóku rannsóknarlögreglumenn sem vinna að óleystum málum rannsóknina til endurskoðunar og birtu myndskeið úr öryggismyndavél af manni sem stóð nálægt staðnum þar sem líki Victoríu var komið fyrir árið 1999. Á myndbandinu sást að maðurinn keyrði um á hvítum sendibíl og var það spilað í sjónvarpsþáttunum Crimewatch. Þá barst ábending um að Wright hefði átt svipaðan bíl á þessum tíma.

Í kjölfarið beindist rannsóknin alfarið að Wright og svo fór að lífsýni fannst sem tengdi hann við lík Hall.

Það bjuggust þó flestir við löngum réttarhöldum yfir Suffolk-morðingjanum en það kom flestum í opna skjöldu þegar Wright játaði sök, svipbrigðalaus. Hann neitaði að sýna dómara málsins þá virðingu að standa upp fyrir honum og staulaðist svo loks á fætur til að viðurkenna sekt sína. Foreldrar Hall og ástvinir hennar sem voru viðstaddir réttarhöldin tóku andköf er játningin leit dagsins ljós.

Þá játaði morðinginn einnig ábyrgð sína í öðru máli en um var að ræða tilraun til að nema aðra stúlku á brott, Emily Doherty, degi fyrir hvarf Victoriu.

Refsing Wright verður kveðinn upp næstkomandi föstudag. Wright hefur lengi verið grunaður um aðild að fleiri mannshvörfum og ljóst er að þessi nýja játning mun ýta á að þau mál verði rannsökuð frekar. Wright starfaði sem bryti á skemmtiferðaskipinu Queen Elizabeth 2 og hefur verið lengi á lista grunaða í hvarfi hinnar 33 ára gömlu Suzy Lamplugh sem starfaði á sama skipi og hvarf sporlaust árið 1994 og gæti því hafa verið morðið sem kom hinum alræmda raðmorðingja á bragðið.

 

 

