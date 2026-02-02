Einar Bárðar: „Þetta er þróun sem vekur áhyggjur“

Ólafur benti á það í aðsendri grein í Morgunblaðinu í síðustu viku að áfengisgjald á bjór hér á landi sé hærra en á léttvíni. Töluvert hefur verið rætt um sívaxandi verð á bjór og hvernig veitingamenn hafa í auknum mæli neyðst til að minnka skammta til að halda verði innan viðráðanlegra marka.
Einar skrifar grein um þetta í Morgunblaðið í dag þar sem hann viðrar áhyggjur sínar.
„Þetta er þróun sem vekur áhyggjur. Hún er hvorki til hagsbóta fyrir neytendur né atvinnugreinina í heild og endurspeglar þann þrýsting sem síhækkandi áfengisskattar skapa.”
Hann segir að sem framkvæmdastjóri SVEIT sjái hann skýrt hvernig núverandi skattkerfi þrengir að rekstri veitingastaða.
„Áfengisskattar á Íslandi eru þeir hæstu á Vesturlöndum og Ísland er í vaxandi mæli úr takti við nágrannaríki sín. Afleiðingarnar birtast í hærra verði, minni sveigjanleika í rekstri og veikari samkeppnisstöðu gagnvart erlendum áfangastöðum, ekki síst í ferðaþjónustu.“
Hann segir að sérstaklega sé ástæða til að staldra við þá staðreynd að hærra áfengisgjald er lagt á bjór en léttvín.
„Þetta skýtur skökku við í ljósi þess að bjór er almennt léttara áfengi. Slík mismunun stenst illa bæði út frá rökum um neyslustýringu og út frá almennri skynsemi í skattlagningu.“
Þá segir Einar enn alvarlegra – eins og Ólafur benti á í grein sinni í síðustu viku – að enginn skýr rökstuðningur virðist liggja að baki þessari skiptingu.
„Þegar stjórnvöld geta ekki sjálf útskýrt markmið eða áhrif skattkerfis sem hefur veruleg áhrif á atvinnulíf og neytendur er augljóst að þörf er á endurskoðun. SVEIT hafa ítrekað kallað eftir heildstæðri skoðun á áfengissköttum. Markmiðið er ekki að hvetja til aukinnar neyslu heldur að stuðla að sanngjörnu, gagnsæju og rökstuddu skattkerfi sem tekur mið af raunverulegum aðstæðum á markaði, stöðu veitingageirans og hagsmunum neytenda.“
Einar segir að umræðan sé mikilvæg og hún snúist ekki einungis um bjórverð. „Heldur um hvernig skattastefna ríkisins hefur áhrif á atvinnugreinar sem skipta miklu máli fyrir efnahagslíf, menningu og ferðaþjónustu landsins. Vonandi verður þessi umræða til þess að stjórnvöld taki málið föstum tökum og leiðrétti það ójafnræði sem nú ríkir.“