fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Einar Bárðar: „Þetta er þróun sem vekur áhyggjur“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 2. febrúar 2026 09:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri SVEIT, samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, tekur undir gagnrýni Ólafs Stephensen, framkvæmdastjóra Félags atvinnurekenda, um áfengisgjöldin hér á landi.

Ólafur benti á það í aðsendri grein í Morgunblaðinu í síðustu viku að áfengisgjald á bjór hér á landi sé hærra en á léttvíni. Töluvert hefur verið rætt um sívaxandi verð á bjór og hvernig veitingamenn hafa í auknum mæli neyðst til að minnka skammta til að halda verði innan viðráðanlegra marka.

Einar skrifar grein um þetta í Morgunblaðið í dag þar sem hann viðrar áhyggjur sínar.

„Þetta er þróun sem vekur áhyggjur. Hún er hvorki til hagsbóta fyrir neytendur né atvinnugreinina í heild og endurspeglar þann þrýsting sem síhækkandi áfengisskattar skapa.”

Hann segir að sem framkvæmdastjóri SVEIT sjái hann skýrt hvernig núverandi skattkerfi þrengir að rekstri veitingastaða.

Sjá einnig: Furðar sig á þessu varðandi áfengisgjöldin – „Ísland er æ meira úr takti við önnur ríki“

„Áfengisskattar á Íslandi eru þeir hæstu á Vesturlöndum og Ísland er í vaxandi mæli úr takti við nágrannaríki sín. Afleiðingarnar birtast í hærra verði, minni sveigjanleika í rekstri og veikari samkeppnisstöðu gagnvart erlendum áfangastöðum, ekki síst í ferðaþjónustu.“

Hann segir að sérstaklega sé ástæða til að staldra við þá staðreynd að hærra áfengisgjald er lagt á bjór en léttvín.

„Þetta skýtur skökku við í ljósi þess að bjór er almennt léttara áfengi. Slík mismunun stenst illa bæði út frá rökum um neyslustýringu og út frá almennri skynsemi í skattlagningu.“

Þá segir Einar enn alvarlegra – eins og Ólafur benti á í grein sinni í síðustu viku – að enginn skýr rökstuðningur virðist liggja að baki þessari skiptingu.

„Þegar stjórnvöld geta ekki sjálf útskýrt markmið eða áhrif skattkerfis sem hefur veruleg áhrif á atvinnulíf og neytendur er augljóst að þörf er á endurskoðun. SVEIT hafa ítrekað kallað eftir heildstæðri skoðun á áfengissköttum. Markmiðið er ekki að hvetja til aukinnar neyslu heldur að stuðla að sanngjörnu, gagnsæju og rökstuddu skattkerfi sem tekur mið af raunverulegum aðstæðum á markaði, stöðu veitingageirans og hagsmunum neytenda.“

Einar segir að umræðan sé mikilvæg og hún snúist ekki einungis um bjórverð. „Heldur um hvernig skattastefna ríkisins hefur áhrif á atvinnugreinar sem skipta miklu máli fyrir efnahagslíf, menningu og ferðaþjónustu landsins. Vonandi verður þessi umræða til þess að stjórnvöld taki málið föstum tökum og leiðrétti það ójafnræði sem nú ríkir.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Einar Bárðar: „Þetta er þróun sem vekur áhyggjur“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Landsmenn munu fá bækling inn um lúguna: „Við viljum sá þeim fræjum hjá fólki að ýmsar hættur steðja að“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
Fréttir
Í gær
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Fréttir
Í gær
Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman
Fréttir
Í gær
Musk bregst við Epstein-póstunum óþægilegu – Segist vera himinlifandi að gögnin séu komin fram
Fréttir
Í gær
Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fjölmargir þekktir einstaklingar í verulegum vanda eftir nýjustu Epstein-sprengjuna – „Hvaða dag/nótt verður villtasta partýið á eyjunni þinni?“

Mest lesið

„Slúðurblöð birtu lögregluskýrslu um kynferðisofbeldið sem ég var beitt“
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli

Nýlegt

Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
„Ég held að þráðurinn sé ekkert endalaus hjá Óskari“
Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði
Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu
Everton og Sunderland berjast um framherja Chelsea
Urða yfir breytingarnar – „Algjör bilun“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslendingar keppa um bronsið á sunnudaginn eftir tap gegn Dönum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“

Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sigmundur Davíð lenti í vandræðum vegna bíóferðar, þorrablóts og leiks Íslands og Danmerkur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Móðir Ólafar Töru minnist hennar – „Ekki einu sinni dauðinn getur rofið þessa tengingu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Áralangri deilu á Húsavík um tugi milljóna lokið með sigri hvalaskoðunarrisa

Áralangri deilu á Húsavík um tugi milljóna lokið með sigri hvalaskoðunarrisa
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Verulega ósáttur við breytingar á Eddunni – „Gefur ranga og ósanngjarna mynd“

Verulega ósáttur við breytingar á Eddunni – „Gefur ranga og ósanngjarna mynd“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Valentin fékk þungan dóm
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir heilbrigðiskerfið þvælast fyrir sér og krefur Ölmu um úrbætur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Miklum verðmætum stolið frá Benedikt – „Grunsamlegur maður hlýtur að hafa sést á ferðinni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Aðeins lítill hluti sjórnvaldssekta á sjóði og stofnanir hefur verið greiddur

Aðeins lítill hluti sjórnvaldssekta á sjóði og stofnanir hefur verið greiddur
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Óður til æskunnar

Óður til æskunnar
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Furðar sig á þessu varðandi áfengisgjöldin – „Ísland er æ meira úr takti við önnur ríki“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Fyrirspurn um stæði fyrir hreyfihamlaða við skólann hafnað
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af

Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Nærri þúsund manns á ári synjað um þjónustu VIRK
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sauð upp úr á Ölveri – Vogabúi á sextugsaldri ákærður

Sauð upp úr á Ölveri – Vogabúi á sextugsaldri ákærður
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ljósið flytur í nýtt og rýmra húsnæði á árinu

Ljósið flytur í nýtt og rýmra húsnæði á árinu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Sesselía leiðir nýtt svið hjá Högum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum

Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Afi sýknaður af ákæru um að hafa beitt barnabarn sitt ofbeldi
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“

Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins

Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þorvaldur segir Dani kokhrausta: „Fílingurinn“ er sá að þennan leik eigi þeir að vinna
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Miklar hækkanir í lágvöruverðsverslunum í byrjun árs – Gos og brauðmeti hækkar skarpt