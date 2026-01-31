Musk bregst við Epstein-póstunum óþægilegu – Segist vera himinlifandi að gögnin séu komin fram

Auðkýfingurinn Elon Musk segist vera himinlifandi með birtingu Epstein-skjalanna þrátt fyrir að þar séu opinberuð samskipti hans við barnaníðinginn alræmda.
Bandarísk yfirvöld birtu nýjan skammt af Epstein-skjölum, sem telja um þrjár milljónir blaðsíðna, í vikunni og hafa þau vakið mikla athygli. Skjölin setja ýmsa þekkta einstaklinga í óþægilega stöðu þar á meðal Musk.
Í nýjasta skammtinum má sjá samskipti hans við Epstein árið 2012 og 2013 þar sem þeir ræða heimsókn auðkýfingsins til alræmdrar eyju Epstein í karabíska hafinu, Little Saint James, sem og mögulegan fund þeirra í höfuðstöðvum geimferðafyrirtækisins SpaceX.
„Hvaða dag/nótt verður villtasta partýið á eyjunni þinni?“ spyr Musk meðal annars og svarar því síðar til að þáverandi eiginkona hans, Talulah Riley, verði hugsanlega yrði með í för þegar Epstein spyr hversu margir frá honum myndu þiggja far í þyrlu yfir á Little Saint John, eyjuna alræmdu í karabíska hafinu.
Ekkert bendir þó til þess að Musk hafi þegið boð Epstein um heimsókn á eyjuna og hann ítrekar að það hafi hann ekki gert í færslu á samfélagsmiðlinum X í morgun.
Þar fullyrðir Musk að enginn hafi ýtt meira á að gera skjölin opinber og hann. Hann hafi því ekkert að fela.
„Ég átti í mjög litlum samskiptum við Epstein og hafnaði ítrekað boðunum um að heimsækja eyjuna hans eða fá far í Lolita Express [flugvél í eigu Epstein], en ég gerði mér grein fyrir því að tölvupóstsamskipti milli okkar gætu orðið rangtúlkuð og mögulega notuð af hælbítum til þess að skaða orðspor mitt,“ skrifar Musk.
Hann segist ekki missa svefn yfir því en aftur á móti vilji hann að þeir sem brutu á stúlkum undir lögaldri ásamt Epstein verði sóttir til saka.
No one pushed harder than me to have the Epstein files released and I’m glad that has finally happened.
I had very little correspondence with Epstein and declined repeated invitations to go to his island or fly on his “Lolita Express”, but was well aware that some email…
— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026