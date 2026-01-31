fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hroðaleg meðferð á rússneskum liðhlaupum vekur óhug

Ritstjórn DV
Laugardaginn 31. janúar 2026 07:30

Hroðalegu myndskeiði af rússneskum liðhlaupum hefur verið lekið

Hroðalegt myndskeið þar sem sjá má meðferðina á tveimur rússneskum liðhlaupum hefur vakið óhug. Á myndskeiðinu má sjá tvo rússneska hermenn sem hafa verið teipaðir við tré, þar af annar þeirra öfugur. Báðir eru mennirnir berir að ofan um hávetur.

Í myndbandinu má heyra rússneska yfirmenn þeirra hæðast að hugleysi þeirra, ausa yfir þá svívirðingum sem og pynta þá með því að troða til að mynda snjó upp í kokið á þeim þar sem hermennirnir biðjast vægðar.

Hermönnunum er gefið að sök að hafa forðað sér frá fremstu víglínu og hafa óhlýðnast skipunum yfirmanna sinna. Frá byrjun innrásar Rússa í Úkraínu hefur verið fjallað um hið fullkomna skeytingarleysi Rússa fyrir lífum hermanna sinna en þeir hafa iðulega verið sendir út í opinn dauðann á vígvellinum.

Viðræður um stríðslok hafa staðið yfir um skeið en þær hafa gengið erfiðlega enda krefst Vladimir Pútín, Rússlandsforseti, þess að Úkraínumenn gefi eftir víðfemt landsvæði gegn því að Rússar leggi niður vopn. Það hefur Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, þvertekið fyrir.

