fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fjölmargir þekktir einstaklingar í verulegum vanda eftir nýjustu Epstein-sprengjuna – „Hvaða dag/nótt verður villtasta partýið á eyjunni þinni?“

Ritstjórn DV
Laugardaginn 31. janúar 2026 10:50

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Nýr skammtur af hinum alræmdu Epstein-skjölum var birtur í vikunni og óhætt er að fullyrða að margir heimsþekktir einstaklingar séu í vanda vegna þess. Um var að ræða um 3 milljónir nýrra skjala, sem ekki hafa komið fyrir augu almennings áður, en birtingin er í samræmi við lög sem að sett voru á bandaríska þinginu og

Það hefur vakið verulega athygli að ógeðfelldar ásakanir gegn Donald Trump Bandaríkjaforseta koma fram í skjölunum. Um er að ræða vitnisburð óþekkts einstaklings sem steig fram og gaf skýrslu þar sem fullyrt var að viðkomandi hafi verið í hópi barna sem níðingurinn Jeffrey Epstein flutti til Mar-de-Lago, dvalarstaðar Trump í Flórída-fylki. Þar voru börnin boðin upp til valdamikilla manna og segir viðkomandi að Trump hafi sjálfur mælt kynfæri þeirra með fingrunum.

„Við vorum síðan færð inn í herbergi og neydd til að veita Donald J. Trump munnmök,“ segir í skýrslunni. „Neydd til að leyfa þeim að taka okkur. Ég var 13 ára þegar Donald J. Trump nauðgaði mér. Ghislaine Maxwell var einnig á staðnum.“

Hvíta húsið hefur sagt ásakanirnar fullkomlega úr lausu lofti gripnar og að engar sannanir séu fyrir hendi. Þær hafi verið lagðar fram fyrir forsetakosningarnar árið 2020 til að koma höggi á Trump og ef einhver fótur væri fyrir þeim þá hefði málinu þegar verið beitt gegn forsetanum.

Þá er einnig að finna tölvupóst í skjölunum frá árinu 2011 þar sem Epstein segir þriðja aðila að hann sé að fara að hringja í Trump út af tilteknu máli. Í öðrum tölvupósti, frá árinu 2012, er rætt hvort að Epstein ætli að heimsækja Mar-del-Lago frekar en að dveljast á eyju sinni í karabíska hafinu. Trump hefur fullyrt að hann hafi slitið samskiptum við Epstein árið 2006.

Sjá einnig: Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna – DV

Musk vildi komast í villt partý

Annar þekktur einstaklingur sem kemur fyrir í skjölunum er Elon Musk. Eins og frægt varð þá sprakk samband hans og Trump í loft upp fyrr á árinu og fór Musk meðal annars mikinn í færslum á samfélagsmiðlinum X að benda á að Trump væri fyrirferðarmikill í Epstein-skjölunum.

Það er því heldur óheppilegt fyrir Musk að í nýjasta skammtinum má sjá samskipti hans við Epstein árið 2012 og 2013 þar sem þeir ræða heimsókn auðkýfingsins til alræmdrar eyju Epstein í karabíska hafinu, Little Saint James, sem og mögulegan fund þeirra í höfuðstöðvum geimferðafyrirtækisins SpaceX.

„Hvaða dag/nótt verður villtasta partýið á eyjunni þinni?“ spyr Musk meðal annars og svarar því síðar til að þáverandi eiginkona hans, Talulah Riley, yrði með í för.

Ekkert í skjölunum sannar að Musk hafi látið verða af heimsókninni en hann hefur lengi þrætt fyrir það og gert lítið úr kynnum sínum af barnaníðingnum alræmda.

Laug til um að samskiptunum hefði verið lokið

Annar aðili sem er í vandræðum er Howard Lutnick, viðskiptaráðherra Bandaríkjanna. Í skjölunum nýbirtu má sjá tölvupóstsamskipti þar sem Lutnick er að skipuleggja heimsókn á eyjuna Epstein og kvöldverð ásamt fjölskyldu sinni árið 2012. Lutnick var þá í jólafríi á St. Barts, nærliggjandi eyju í karabíska hafinu sem er vinsæl meðal þeirra ríku og frægu.

Áður hafði Lutnick fullyrt að hann hafi árið 2005 slitið öllum samskiptum við Epstein eftir að sá síðarnefndi hefði látið ósmekklega kynferðislega athugasemd frá sér í návist hans. Þá hafi hann heitið því að vera aldrei aftur í sama herbergi og Epstein.

.

Myndin sem birt er í nýjustu skjölunum

Þá er kannski að bera í bakkafullan lækinn að minnast á frekari myrkraverk fyrrum prinsins, Andrew Mountbatten-Windsor. Í nýjustu skjölunum má finna mynd af honum á fjórum fótum yfir ónefndri ungru konu. Þá hefur það vakið mikla hneykslan á Bretlandseyjum að Andrew virðist bjóða Epstein til kvöldverðar í Buckinghamhöll og lofar honum „miklu næði.“ Samskiptin eru skömmu eftir að Epstein lauk afplánun vegna dóms fyrir að misnota einstakling undir lögaldri.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Fjölmargir þekktir einstaklingar í verulegum vanda eftir nýjustu Epstein-sprengjuna – „Hvaða dag/nótt verður villtasta partýið á eyjunni þinni?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Hroðaleg meðferð á rússneskum liðhlaupum vekur óhug
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Íslendingar keppa um bronsið á sunnudaginn eftir tap gegn Dönum
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Sigmundur Davíð lenti í vandræðum vegna bíóferðar, þorrablóts og leiks Íslands og Danmerkur
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Móðir Ólafar Töru minnist hennar – „Ekki einu sinni dauðinn getur rofið þessa tengingu“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Áralangri deilu á Húsavík um tugi milljóna lokið með sigri hvalaskoðunarrisa

Mest lesið

Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“
Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna
Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“

Nýlegt

Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Real Madrid óvænt orðað við leikmann Manchester United
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Þurfti að komast burt frá Englandi sem fyrst – ,,Hjartað mitt er rautt og svart“
Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“
Nýr fatnaður stórliðsins vekur mikla athygli – Sjáðu myndirnar
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Segir heilbrigðiskerfið þvælast fyrir sér og krefur Ölmu um úrbætur

Segir heilbrigðiskerfið þvælast fyrir sér og krefur Ölmu um úrbætur
Fréttir
Í gær
Miklum verðmætum stolið frá Benedikt – „Grunsamlegur maður hlýtur að hafa sést á ferðinni“
Fréttir
Í gær
Aðeins lítill hluti sjórnvaldssekta á sjóði og stofnanir hefur verið greiddur
Fréttir
Í gær

Óður til æskunnar

Óður til æskunnar
Fréttir
Í gær

Furðar sig á þessu varðandi áfengisgjöldin – „Ísland er æ meira úr takti við önnur ríki“

Furðar sig á þessu varðandi áfengisgjöldin – „Ísland er æ meira úr takti við önnur ríki“
Fréttir
Í gær
Fyrirspurn um stæði fyrir hreyfihamlaða við skólann hafnað
Fréttir
Í gær

Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af

Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af
Fréttir
Í gær
Nærri þúsund manns á ári synjað um þjónustu VIRK
Fréttir
Í gær
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Fréttir
Í gær

Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum

Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum
Fréttir
Í gær

Sauð upp úr á Ölveri – Vogabúi á sextugsaldri ákærður

Sauð upp úr á Ölveri – Vogabúi á sextugsaldri ákærður
Fréttir
Í gær
Ljósið flytur í nýtt og rýmra húsnæði á árinu
Fréttir
Í gær
Sesselía leiðir nýtt svið hjá Högum
Fréttir
Í gær

Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum

Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum
Fréttir
Í gær
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Fréttir
Í gær
Afi sýknaður af ákæru um að hafa beitt barnabarn sitt ofbeldi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins

Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þorvaldur segir Dani kokhrausta: „Fílingurinn“ er sá að þennan leik eigi þeir að vinna

Þorvaldur segir Dani kokhrausta: „Fílingurinn“ er sá að þennan leik eigi þeir að vinna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Miklar hækkanir í lágvöruverðsverslunum í byrjun árs – Gos og brauðmeti hækkar skarpt
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”

„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gagnrýna rannsókn lögreglu á alvarlegri líkamsárás á Þjóðhátíð
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA

Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Netverjar forviða yfir aðbúnaði á Litla-Hrauni – „Þetta er ekki fangelsi heldur heimavist“

Netverjar forviða yfir aðbúnaði á Litla-Hrauni – „Þetta er ekki fangelsi heldur heimavist“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Trump ákveður að hengja upp mynd af Pútín í Hvíta Húsinu