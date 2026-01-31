Fjölmargir þekktir einstaklingar í verulegum vanda eftir nýjustu Epstein-sprengjuna – „Hvaða dag/nótt verður villtasta partýið á eyjunni þinni?“

Nýr skammtur af hinum alræmdu Epstein-skjölum var birtur í vikunni og óhætt er að fullyrða að margir heimsþekktir einstaklingar séu í vanda vegna þess. Um var að ræða um 3 milljónir nýrra skjala, sem ekki hafa komið fyrir augu almennings áður, en birtingin er í samræmi við lög sem að sett voru á bandaríska þinginu og
Það hefur vakið verulega athygli að ógeðfelldar ásakanir gegn Donald Trump Bandaríkjaforseta koma fram í skjölunum. Um er að ræða vitnisburð óþekkts einstaklings sem steig fram og gaf skýrslu þar sem fullyrt var að viðkomandi hafi verið í hópi barna sem níðingurinn Jeffrey Epstein flutti til Mar-de-Lago, dvalarstaðar Trump í Flórída-fylki. Þar voru börnin boðin upp til valdamikilla manna og segir viðkomandi að Trump hafi sjálfur mælt kynfæri þeirra með fingrunum.
„Við vorum síðan færð inn í herbergi og neydd til að veita Donald J. Trump munnmök,“ segir í skýrslunni. „Neydd til að leyfa þeim að taka okkur. Ég var 13 ára þegar Donald J. Trump nauðgaði mér. Ghislaine Maxwell var einnig á staðnum.“
Hvíta húsið hefur sagt ásakanirnar fullkomlega úr lausu lofti gripnar og að engar sannanir séu fyrir hendi. Þær hafi verið lagðar fram fyrir forsetakosningarnar árið 2020 til að koma höggi á Trump og ef einhver fótur væri fyrir þeim þá hefði málinu þegar verið beitt gegn forsetanum.
Þá er einnig að finna tölvupóst í skjölunum frá árinu 2011 þar sem Epstein segir þriðja aðila að hann sé að fara að hringja í Trump út af tilteknu máli. Í öðrum tölvupósti, frá árinu 2012, er rætt hvort að Epstein ætli að heimsækja Mar-del-Lago frekar en að dveljast á eyju sinni í karabíska hafinu. Trump hefur fullyrt að hann hafi slitið samskiptum við Epstein árið 2006.
Annar þekktur einstaklingur sem kemur fyrir í skjölunum er Elon Musk. Eins og frægt varð þá sprakk samband hans og Trump í loft upp fyrr á árinu og fór Musk meðal annars mikinn í færslum á samfélagsmiðlinum X að benda á að Trump væri fyrirferðarmikill í Epstein-skjölunum.
Það er því heldur óheppilegt fyrir Musk að í nýjasta skammtinum má sjá samskipti hans við Epstein árið 2012 og 2013 þar sem þeir ræða heimsókn auðkýfingsins til alræmdrar eyju Epstein í karabíska hafinu, Little Saint James, sem og mögulegan fund þeirra í höfuðstöðvum geimferðafyrirtækisins SpaceX.
„Hvaða dag/nótt verður villtasta partýið á eyjunni þinni?“ spyr Musk meðal annars og svarar því síðar til að þáverandi eiginkona hans, Talulah Riley, yrði með í för.
Ekkert í skjölunum sannar að Musk hafi látið verða af heimsókninni en hann hefur lengi þrætt fyrir það og gert lítið úr kynnum sínum af barnaníðingnum alræmda.
Annar aðili sem er í vandræðum er Howard Lutnick, viðskiptaráðherra Bandaríkjanna. Í skjölunum nýbirtu má sjá tölvupóstsamskipti þar sem Lutnick er að skipuleggja heimsókn á eyjuna Epstein og kvöldverð ásamt fjölskyldu sinni árið 2012. Lutnick var þá í jólafríi á St. Barts, nærliggjandi eyju í karabíska hafinu sem er vinsæl meðal þeirra ríku og frægu.
Áður hafði Lutnick fullyrt að hann hafi árið 2005 slitið öllum samskiptum við Epstein eftir að sá síðarnefndi hefði látið ósmekklega kynferðislega athugasemd frá sér í návist hans. Þá hafi hann heitið því að vera aldrei aftur í sama herbergi og Epstein.
Þá er kannski að bera í bakkafullan lækinn að minnast á frekari myrkraverk fyrrum prinsins, Andrew Mountbatten-Windsor. Í nýjustu skjölunum má finna mynd af honum á fjórum fótum yfir ónefndri ungru konu. Þá hefur það vakið mikla hneykslan á Bretlandseyjum að Andrew virðist bjóða Epstein til kvöldverðar í Buckinghamhöll og lofar honum „miklu næði.“ Samskiptin eru skömmu eftir að Epstein lauk afplánun vegna dóms fyrir að misnota einstakling undir lögaldri.