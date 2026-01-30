Verulega ósáttur við breytingar á Eddunni – „Gefur ranga og ósanngjarna mynd“

Davíð Óskar Ólafsson sjónvarps- og kvikmyndaframleiðandi, leikstjóri og handritshöfudur gagnrýnir harðlega breytingar sem tilkynnt hefur verið um að gerðar verði á Eddunni en stjórn Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar hefur ákveðið að sjóvarpsefni verði á ný hluti af verðlaununum en á síðustu Eddu voru aðeins veitt verðlaun fyrir kvikmyndir. Hins vegar verða á Eddunni á þessu ári aðeins veitt verðlaun fyrir bestu leikarana í sjónvarpsþáttum en Davíð Óskar segir það ósanngjarnt að öðrum sem komi að gerð sjónvarpsþátta standi ekki tilnefningar til Eddunnar til boða.
Davíð skrifar pistil um breytingarnar á Facebook. Hann segist hafa áhyggjur af þessu fyrirkomulagi að veita aðeins leikurum í sjónvarpsþáttum verðlaun á Eddunni.
Hann minnir á að sjónvarpssþáttaraðir séu, líkt og kvikmyndir, afrakstur samspils fjölda faggreina þar á meðal handrits, leikstjórnar, klippingar, töku, hljóðs, tónlistar, leikmynda, búninga, framleiðslu og margra annarra þátta:
„Að útiloka þessa fagvinnu frá eigin verðlaunum Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar gefur ranga og ósanngjarna mynd af því hvernig slík verk verða til og hverjir bera raunverulega ábyrgð á gæðum þeirra.“
Davíð segir að þegar stór hluti fagfólks sem vinni að sjónvarpsseríum fái ekki tækifæri til viðurkenningar innan eigin akademíu, dragi það óhjákvæmilega úr trúverðugleika verðlaunanna sjálfra. Slíkt fyrirkomulag gefi í skyn að ákveðnir þættir innan sömu greinar séu metnir meira en aðrir, þrátt fyrir að raunveruleikinn, bæði innanlands og á alþjóðavettvangi, sýni að gæði sjónvarpsverka ráðist af heildstæðri samvinnu allra faggreina.
Að fjölga verðlaunaflokkum á Eddunni fyrir sjónvarpsþáttagerð sé ekki einungis samnngirnismál, heldur einnig faglegt ábyrgðarmál. Akademían gegni lykilhlutverki í að skilgreina fagleg viðmið, styrkja sjálfsmynd greinarinnar og endurspegla þá þróun sem orðið hafi í íslenskri og alþjóðlegri sjónvarpsframleiðslu. Ef reglur og verðlaunaflokkar fylgi ekki þeirri þróun veikist hlutverk akademíunnar sem trúverðugur og faglegur mælikvarði á framúrskarandi vinnu.
Það sé enn tími til að breyta þessu þar sem innsendingarfrestur sé ekki liðinn. Davíð leggur áherslu á að gagnrýni hans snúist ekki um að draga úr vægi kvikmyndagerðar heldur að gera Edduna aftur að því sem hún hafi lengst af verið, verðlaun íslenska kvikmynda- og sjónvarpsgeirans í heild sinni. Til að hún standi undir því sé brýnt að þetta verði endurskoðað og öllum faggreinum hleypt að á jafnræðisgrundvelli, sérstaklega í ljósi þess að enn liggi ekki fyrir hvernig fyrirkomulagi sjónvarpsverðlauna verði háttað á þessu ári eða hvort þau verði veitt en þau voru veitt í fyrsta sinn á síðasta ári.
Nokkrir kollegar Davíðs í kvikmynda- og sjónvarpsgerð lýsa yfir ánægju sinni með pistilinn í athugasemdum eða með því að líka við hann. Meðal þeirra er Ragnar Bragason leikstjóri en þeir unnu saman að sjónvarpsþáttunum Felix og Klara sem sýndir voru á síðasta ári. Davíð sem framleiðandi og Ragnar sem framleiðandi, leikstjóri og handritshöfundur. Ragnar minnir á að lítil þjóð framleiði ekki svo mikið af kvikmynda- og sjónvarpsefni á ári hverju og það muni því gera Edduna skemmtilegri að verðlauna í fleiri flokka.
Aðrir leikstjórar, framleiðendur handritshöfundar eða leikarar sem taka undir með Davíð eru Anna Gunndís Guðmundsdóttir, Dóra Jóhannsdóttir, Margrét Örnólfsdóttir, Tinna Hrafnsdóttir, Nína Dögg Filippusdóttir og Rakel Garðarsdóttir.