Sigmundur Davíð lenti í vandræðum vegna bíóferðar, þorrablóts og leiks Íslands og Danmerkur

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins lenti í vandræðum í kvöld þegar hann tvíbókaði sig óvart. Hann hafði ætlað að kveðja Bíóhöllina við Álfabakka með pomp og prakt og skella sér annað kvöld á gömlu klassísku kvikmyndina Goonies.
Tilraun hans til að verða sér úti um miða fór ekki betur en svo að skyndilega sat hann uppi með fjóra miða á sýningu sem átti að hefjast klukkan 19:30 í kvöld. Voru þá góð ráð dýr, því Sigmundur Davíð ætlaði að sjálfsögðu að horfa á leik Íslands og Danmerkur á EM í handbolta sem hefst á sama tíma og auk þess var hann á leiðinni á þorrablót.
Hann leitaði því á náðir Facebook í von um að finna kannski fjóra einstaklinga sem ekki ætluðu sér að horfa á leikinn og væru tilbúnir að fá miðana að gjöf.
Þessi tilraun hans virðist hafa gengið upp því einn facebook-vinur gaf sig fram í athugasemd og bauðst til að losa Sigmund Davíð við miðana. Formaður Miðflokksins getur því horft á leikinn frá þorrablóti sínu.