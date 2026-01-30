fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

Sigmundur Davíð lenti í vandræðum vegna bíóferðar, þorrablóts og leiks Íslands og Danmerkur

Ritstjórn DV
Föstudaginn 30. janúar 2026 19:33

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins lenti í vandræðum í kvöld þegar hann tvíbókaði sig óvart. Hann hafði ætlað að kveðja Bíóhöllina við Álfabakka með pomp og prakt og skella sér annað kvöld á gömlu klassísku kvikmyndina Goonies.

Tilraun hans til að verða sér úti um miða fór ekki betur en svo að skyndilega sat hann uppi með fjóra miða á sýningu sem átti að hefjast klukkan 19:30 í kvöld. Voru þá góð ráð dýr, því Sigmundur Davíð ætlaði að sjálfsögðu að horfa á leik Íslands og Danmerkur á EM í handbolta sem hefst á sama tíma og auk þess var hann á leiðinni á þorrablót.

Hann leitaði því á náðir Facebook í von um að finna kannski fjóra einstaklinga sem ekki ætluðu sér að horfa á leikinn og væru tilbúnir að fá miðana að gjöf.

Þessi tilraun hans virðist hafa gengið upp því einn facebook-vinur gaf sig fram í athugasemd og bauðst til að losa Sigmund Davíð við miðana. Formaður Miðflokksins getur því horft á leikinn frá þorrablóti sínu.

 

