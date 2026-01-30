Óður til æskunnar

Listakonurnar og systurnar Sóley Þorvaldsdóttir ljósmyndari og Tinna Þorvalds Önnudóttir teiknari, munu bjóða upp á leiðsögn á sýningu sinni Viltu vera memm? á Borgarbókasafninu Gerðubergi laugardaginn 31. janúar klukkan 15.
Tinna og Sóley ólust upp í Breiðholtinu á 9. og 10. áratugnum og á sýningunni sinni, Viltu vera memm?, ferðast þær um æskuslóðir og þræða saman minningar og skáldskap með vatnslitum og ljósmyndum. Staðirnir hafa breyst og trén vaxið en augnablikin geymast í minningum og myndaalbúmum. Þær bjóða krakka-sjálfinu út að leika og hversdagurinn verður leikvöllurinn.
Á bak við margar myndanna eru sögur, sem samtvinnaðar mynda óð til æskunnar og óð til Breiðholtsins, sem systurnar munu deila með gestum.
Um listakonurnar:
Sóley Þorvaldsdóttir lauk námi í skapandi ljósmyndun frá Ljósmyndaskólanum árið 2023. Í verkum hennar mætast tilhneigingin til sögulegrar skrásetningar annars vegar og ljóðrænnar frásagnar hins vegar. Tíminn er algengt umfjöllunarefni og hún sækir innblástur víða að en fyrst og fremst í sitt eigið hversdagslega umhverfi.
Tinna Þorvalds Önnudóttir er myndlistar-, söng- og leikkona. Sem myndhöfundur vinnur hún aðallega með vatnsliti og penna. Verk hennar einkennast af björtum litum og leikgleði. Í þeim skapar hún oft persónur og söguþræði þar sem smáatriðin fá sviðsljósið og hið hversdagslega verður mikilfenglegt.