Íslendingar keppa um bronsið á sunnudaginn eftir tap gegn Dönum

Íslendingar lutu í lægra haldi fyrir Dönum í seinni undanúrslitaleik Evrópumóts karla í handbolta í kvöld. Strákarnir okkar mæta því Króötum í bronsleiknum á sunnudaginn. Danir sigruðu með þriggja marka mun, 31-27.
Leikurinn í kvöld var afar spennandi og Ísland náði yfirhöndinni í upphafi. Danir höfðu þó naumt forskot, 14-13, þegar flautað var til hálfleiks.
Íslandi tókst aftur að komast yfir í seinni hálfleik en Danir náðu svo yfirhöndinni og héldu henni út leikinn og fór því sem fór.
Draumurinn um gullið er nú úti en draumurinn um bronsið lifir enn og við bíðum spennt eftir sunnudeginum, en leikurinn hefst klukkan 14:15.
Ísland hefur í tvígang unnið til verðlauna á stórmóti, fyrst silfur á Ólympíuleikunum árið 2008 og svo bronsið á Evrópumótinu árið 2010.