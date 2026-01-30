Aðeins lítill hluti sjórnvaldssekta á sjóði og stofnanir hefur verið greiddur

Heildarfjárhæð sekta sem lagðar hafa verið á sjóði og stofnanir vegna vanskila á ársreikningi eru 113.400.000 kr. frá árinu 2024. Í lok árs 2025 höfðu verið innheimtar 8.279.954 kr., sem er 7,3% af álagðri heildarfjárhæð. Heimilt er að lækka álagða sekt um allt að 90%.
Samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá frá árinu 1988 skal sá sem ábyrgð ber á stofnun eða sjóði skila ársreikningi eigi síðar en 31. ágúst ár hvert.
Þann 1. janúar 2025 tók gildi ákvæði 1. mgr. 4. gr. laganna um að sýslumanni ber skylda að leggja sekt á sjóð eða stofnun sé ársreikningi ekki skilað, sekt að fjárhæð 600.000 kr.
Árið 2025 var upphæð sekta eins og áður sagði 113.400.000 kr. á alls 168 sjóði og stofnanir eins og kemur fram í svari dómsmálaráðherra á Alþingi. Í flestum tilvikum er um að ræða minningar- og líknarsjóði.
Bæti viðkomandi úr og skili ársreikningi innan 30 daga frá tilkynningu um sekt ber sýslumanni að lækka sektina um 90%, um 60% ef skilað er innan tveggja mánaða og um 40% ef skilað er innan þriggja mánaða. Einnig hefur sýslumaður heimild til að fella sekt niður eða lækka hana hafi óviðráðanleg atvik valdið því að ársreikningi var ekki skilað.
Í 96 tilvikum var sekt lækkuð með þessum hætti: 76 sjóðir og stofnanir fengið 90% lækkun sektarfjárhæðar, 15 sjóðir og stofnanir fengið 60% lækkun og fimm sjóðir og stofnanir fengið 40% lækkun. Ekki kemur fram í svarinu hver heildarfjárhæð lækkunar er, en samkvæmt þessu er hún 47.640.000 kr.
Í lok árs 2025 höfðu verið innheimtar 8.279.954 kr. af álögðum sektum. Samkvæmt öllu ætti upphæð vegna vangoldinna sekta að vera 57.480.046 kr. Sektirnar eru aðfararhæfar.