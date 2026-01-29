fbpx
Fimmtudagur 29.janúar 2026

Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 29. janúar 2026 14:27

Hér má sjá þær 25 hljóðbækur sem hljóta tilnefningu til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna – Storytel Awards 2026. Verðlaunin eru veitt í fimm flokkum og fimm hljóðbækur eru tilnefndar í hverjum flokki: börn og ungmenni, glæpa og spennusögur, skáldsögur, ljúflestur og rómantík og óskáldað efni.

Almenn netkosning fór fram dagana 16. til 27. janúar, þar sem hlustendur völdu þær bækur sem nú hafa hlotið tilnefningu. Fimm efstu bækur hvers flokks úr netkosningu fara nú fyrir fagdómnefndir, sem velja að lokum sigurvegara.

Dómnefndir meta hljóðbækurnar sem heildstæð verk, þar sem vandaður lestur og framsögn geta bætt enn frekar við upplifun hlustanda. Því eru ekki aðeins höfundar verðlaunaðir, heldur einnig lesarar sem ljá bókunum rödd sína.

Vinningshafar verða kynntir við hátíðlega verðlaunaafhendingu 17. mars. Verðlaunin eru veitt árlega og fara nú fram í sjöunda sinn á Íslandi, þar sem framúrskarandi og vinsælustu hljóðbókum síðasta árs er fagnað.

Eftirfarandi höfundar og lesarar hljóta tilnefningu til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna Storytel Awards 2026.

Börn og ungmenni

Á eftir dimmum skýjum Höfundur: Elísabet Thoroddsen Lesari: Erna Hrönn Ólafsdóttir Útgefandi: Bókabeitan

Ævintýri Petru papriku Höfundur: Hafdís Helgadóttir Lesari: Agla Bríet Bárudóttir Útgefandi: Hafdís Helgadóttir

Kærókeppnin Höfundur: Embla Bachmann Lesarar: Embla Bachmann, Mikael Kaaber Útgefandi: Bókabeitan

Stella segir bless Höfundur: Gunnar Helgason Lesari: Gunnar Helgason Útgefandi: Forlagið

Sveindís Jane – saga af stelpu í landsliði Höfundar: Sveindís Jane Jónsdóttir, S. Norðfjörð Lesari: Álfrún Helga Örnólfsdóttir Útgefandi: LOKI ehf

Glæpa- og spennusögur

Dauðaþögn Höfundur: Anna Rún Frímannsdóttir Lesari: Svandís Dóra Einarsdóttir Útgefandi: Salka

Dauðinn einn var vitni Höfundur: Stefán Máni Lesari: Rúnar Freyr Gíslason Útgefandi: Sögur útgáfa

Herranótt Höfundur: Steindór Ívarsson Lesari: Birna Pétursdóttir Útgefandi: Storyside

Hildur Höfundur: Satu Rämö Lesari: Sigríður Eyrún Friðriksdóttir Útgefandi: Forlagið

Kvöldið sem hún hvarf Höfundur: Eva Björg Ægisdóttir Lesarar: Hrafnhildur Orradóttir, Þórdís Björk Þorfinnsdóttir Útgefandi: Bjartur

Ljúflestur og rómantík

Áttunda undur veraldar Höfundur: Lilja Rós Agnarsdóttir Lesari: Sigríður Eyrún Friðriksdóttir Útgefandi: Bókabeitan

Fiðrildaherbergið Höfundur: Lucinda Riley Lesari: Álfrún Helga Örnólfsdóttir Útgefandi: Benedikt bókaútgáfa

Hittu mig í Hellisgerði Höfundur: Ása Marin Lesari: Sigrún Hermannsdóttir Útgefandi: Forlagið

Sé eftir þér Höfundur: Colleen Hoover Lesarar: Berglind Alda Ástþórsdóttir, Svandís Dóra Einarsdóttir Útgefandi: Bókabeitan

Undir óskasólu Höfundur: Birgitta H. Halldórsdóttir Lesari: Svandís Dóra Einarsdóttir Útgefandi: Storytel Original

Óskáldað efni

Ég ætla að djamma þar til ég drepst Höfundur: Ívar Örn Katrínarson Lesari: Daníel Ágúst Haraldsson Útgefandi: Storyside

Mennska Höfundur: Bjarni Snæbjörnsson Lesari: Bjarni Snæbjörnsson Útgefandi: Forlagið

Nóttin sem öllu breytti: snjóflóðið á Flateyri Höfundar: Helga Guðrún Johnsen, Sóley Eiríksdóttir Lesari: Sóley Eiríksdóttir Útgefandi: Forlagið

Síðan hittumst við aftur Höfundur: Birgitta H. Halldórsdóttir Lesari: Aníta Briem Útgefandi: Storyside

Sjávarföll: Ættarsaga Höfundur: Emil B. Karlsson Lesari: Einar Aðalsteinsson Útgefandi: Storyside / Sæmundur

Skáldsögur

Bridde: Áfram stelpur Höfundur: Erla Sesselja Jensdóttir Lesarar: Elva Ósk Ólafsdóttir, Katla Njálsdóttir, Álfrún Helga Örnólfsdóttir Útgefandi: Storyside

Hefnd Diddu Morthens Höfundur: Sigríður Pétursdóttir Lesari: Sigríður Pétursdóttir Útgefandi: Forlagið

Ljósbrot Höfundur: Ingileif Friðriksdóttir Lesarar: Katla Njálsdóttir, Sigríður Eyrún Friðriksdóttir Útgefandi: Salka

Sálarstríð Höfundur: Steindór Ívarsson Lesarar: Hanna María Karlsdóttir, Vigdís Halla Birgisdóttir Útgefandi: Storyside

Viðkomustaðir Höfundur: Ásdís Ingólfsdóttir Lesari: Valý Þórsteinsdóttir Útgefandi: Storyside / Sæmundur

Nánari upplýsingar og ljósmyndir frá fyrri hátíðum má finna á heimasíðu verðlaunanna.

