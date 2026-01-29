Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026

Hér má sjá þær 25 hljóðbækur sem hljóta tilnefningu til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna – Storytel Awards 2026. Verðlaunin eru veitt í fimm flokkum og fimm hljóðbækur eru tilnefndar í hverjum flokki: börn og ungmenni, glæpa og spennusögur, skáldsögur, ljúflestur og rómantík og óskáldað efni.
Almenn netkosning fór fram dagana 16. til 27. janúar, þar sem hlustendur völdu þær bækur sem nú hafa hlotið tilnefningu. Fimm efstu bækur hvers flokks úr netkosningu fara nú fyrir fagdómnefndir, sem velja að lokum sigurvegara.
Dómnefndir meta hljóðbækurnar sem heildstæð verk, þar sem vandaður lestur og framsögn geta bætt enn frekar við upplifun hlustanda. Því eru ekki aðeins höfundar verðlaunaðir, heldur einnig lesarar sem ljá bókunum rödd sína.
Vinningshafar verða kynntir við hátíðlega verðlaunaafhendingu 17. mars. Verðlaunin eru veitt árlega og fara nú fram í sjöunda sinn á Íslandi, þar sem framúrskarandi og vinsælustu hljóðbókum síðasta árs er fagnað.
Eftirfarandi höfundar og lesarar hljóta tilnefningu til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna Storytel Awards 2026.
Á eftir dimmum skýjum Höfundur: Elísabet Thoroddsen Lesari: Erna Hrönn Ólafsdóttir Útgefandi: Bókabeitan
Ævintýri Petru papriku Höfundur: Hafdís Helgadóttir Lesari: Agla Bríet Bárudóttir Útgefandi: Hafdís Helgadóttir
Kærókeppnin Höfundur: Embla Bachmann Lesarar: Embla Bachmann, Mikael Kaaber Útgefandi: Bókabeitan
Stella segir bless Höfundur: Gunnar Helgason Lesari: Gunnar Helgason Útgefandi: Forlagið
Sveindís Jane – saga af stelpu í landsliði Höfundar: Sveindís Jane Jónsdóttir, S. Norðfjörð Lesari: Álfrún Helga Örnólfsdóttir Útgefandi: LOKI ehf
Dauðaþögn Höfundur: Anna Rún Frímannsdóttir Lesari: Svandís Dóra Einarsdóttir Útgefandi: Salka
Dauðinn einn var vitni Höfundur: Stefán Máni Lesari: Rúnar Freyr Gíslason Útgefandi: Sögur útgáfa
Herranótt Höfundur: Steindór Ívarsson Lesari: Birna Pétursdóttir Útgefandi: Storyside
Hildur Höfundur: Satu Rämö Lesari: Sigríður Eyrún Friðriksdóttir Útgefandi: Forlagið
Kvöldið sem hún hvarf Höfundur: Eva Björg Ægisdóttir Lesarar: Hrafnhildur Orradóttir, Þórdís Björk Þorfinnsdóttir Útgefandi: Bjartur
Áttunda undur veraldar Höfundur: Lilja Rós Agnarsdóttir Lesari: Sigríður Eyrún Friðriksdóttir Útgefandi: Bókabeitan
Fiðrildaherbergið Höfundur: Lucinda Riley Lesari: Álfrún Helga Örnólfsdóttir Útgefandi: Benedikt bókaútgáfa
Hittu mig í Hellisgerði Höfundur: Ása Marin Lesari: Sigrún Hermannsdóttir Útgefandi: Forlagið
Sé eftir þér Höfundur: Colleen Hoover Lesarar: Berglind Alda Ástþórsdóttir, Svandís Dóra Einarsdóttir Útgefandi: Bókabeitan
Undir óskasólu Höfundur: Birgitta H. Halldórsdóttir Lesari: Svandís Dóra Einarsdóttir Útgefandi: Storytel Original
Ég ætla að djamma þar til ég drepst Höfundur: Ívar Örn Katrínarson Lesari: Daníel Ágúst Haraldsson Útgefandi: Storyside
Mennska Höfundur: Bjarni Snæbjörnsson Lesari: Bjarni Snæbjörnsson Útgefandi: Forlagið
Nóttin sem öllu breytti: snjóflóðið á Flateyri Höfundar: Helga Guðrún Johnsen, Sóley Eiríksdóttir Lesari: Sóley Eiríksdóttir Útgefandi: Forlagið
Síðan hittumst við aftur Höfundur: Birgitta H. Halldórsdóttir Lesari: Aníta Briem Útgefandi: Storyside
Sjávarföll: Ættarsaga Höfundur: Emil B. Karlsson Lesari: Einar Aðalsteinsson Útgefandi: Storyside / Sæmundur
Bridde: Áfram stelpur Höfundur: Erla Sesselja Jensdóttir Lesarar: Elva Ósk Ólafsdóttir, Katla Njálsdóttir, Álfrún Helga Örnólfsdóttir Útgefandi: Storyside
Hefnd Diddu Morthens Höfundur: Sigríður Pétursdóttir Lesari: Sigríður Pétursdóttir Útgefandi: Forlagið
Ljósbrot Höfundur: Ingileif Friðriksdóttir Lesarar: Katla Njálsdóttir, Sigríður Eyrún Friðriksdóttir Útgefandi: Salka
Sálarstríð Höfundur: Steindór Ívarsson Lesarar: Hanna María Karlsdóttir, Vigdís Halla Birgisdóttir Útgefandi: Storyside
Viðkomustaðir Höfundur: Ásdís Ingólfsdóttir Lesari: Valý Þórsteinsdóttir Útgefandi: Storyside / Sæmundur
Nánari upplýsingar og ljósmyndir frá fyrri hátíðum má finna á heimasíðu verðlaunanna.