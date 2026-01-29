Segir fyrirheit um fast starf hjá Útlendingastofnun hafa verið svikin

Umboðsmaður alþingis segir í bréfi til konu sem lagði fram kvörtun yfir starfslokum sínum hjá Útlendingastofnun og fullyrti að ekki hafi verið staðið við fyrirheit um að hún fengi fast starf hjá stofnuninni að ágreiningur við stofnunina um starfslokin sé verkefni fyrir dómstóla að leysa úr . Ráðningarsamningur konunnar var þó aðeins tímabundin en hún fullyrðir að þessi fyrirheit hafi verið veitt með munnlegum hætti.
Konan lagði fram kvörtun sína fyrr í þessum mánuði og með henni fylgdi afrit af ráðningarsamningi, auk svara stofnunarinnar við athugasemdum sem komið var á framfæri við stofnunina af hennar hálfu í kjölfar þess að henni var gerð grein fyrir komandi starfslokum. Umboðsmaður segir ljóst af umræddum gögnum að konan hafi skrifað undir ráðningarsamning til eins árs, sem hafi gilt frá október 2024 og fram í október 2025, auk þess sem þar komi skýrt fram að um sé að ræða tímabundna ráðningu. Í svörum stofnunarinnar til konunnar sé enn fremur áréttað að hún hafi verið upplýst um það í símtali að um tímabundið starf væri að ræða.
Konan segist leggja þann skilning í kvörtunina að hún lúti fyrst og fremst að efni umrædds ráðningarsamnings og þess sem hafi átti sér stað í aðdraganda þess að hann var gerður, þar á meðal munnlegum samskiptum. Í því ljósi og með hliðsjón af svörum Útlendingastofnunar við erindum konunnar vegna málsins sé ljóst að uppi sé ágreiningur um málsatvik þar sem nauðsynlegt kunni að vera að afla sönnunargagna, svo sem vitnaskýrsla, og meta síðan sönnunargildi slíkra gagna.
Umboðsmaður segist hafa talið rétt að fjalla almennt ekki um mál, sem séu slíku marki brennd, heldur verði það að vera hlutverk dómstóla, sem séu betur í stakk búnir til að leysa úr álitaefnum um hvað teljist sannað, og þá að því marki sem það kunni að vera nauðsynlegt til að fá leyst úr dómkröfu sem borin sé fram á þeim vettvangi. Tekur umboðsmaður fram að með þessu bréfi sé þó ekki verið að taka neina afstöðu til þess hvort rétt sé að leggja málið fyrir dómstóla, kjósi konan að fylgja málinu frekar eftir með þeim hætti