fbpx
Fimmtudagur 29.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ljósið flytur í nýtt og rýmra húsnæði á árinu

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 29. janúar 2026 14:09

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Endurhæfingarmiðstöðin Ljósið mun á árinu flytja starfsemi sína í nýtt og mun rýmra húsnæði. Flutningarnir marka mikilvægt skref í að mæta sívaxandi eftirspurn eftir þjónustu Ljóssins, en núverandi aðstaða hefur um árabil verið of lítil.

Þegar Ljósið varð formlega að sjálfseignarstofnun árið 2006 sóttu um 200 einstaklingar þjónustu endurhæfingarmiðstöðvarinnar. Á síðasta ári voru þeir um 1.500 talsins, sem endurspeglar mikla aukningu í starfseminni á undanförnum árum og þörfinni á stærra húsnæði.

Núverandi húsnæði Ljóssins er um 850 fermetrar að stærð og hefur ekki lengur staðið undir þeirri fjölbreyttu þjónustu sem veitt er. „Það skortir fleiri viðtalsherbergi, stærri rými fyrir líkamlega þjálfun, fræðslu og sálfélagslegan stuðning,“ segir Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Ljóssins.

Nýja húsnæðið, sem Ljósið fær afhent 1. febrúar næstkomandi, er 1.300 fermetrar með möguleika á stækkun upp í 1.700 fermetra til framtíðar. Húsið er staðsett að Gylfaflöt 5 í Grafarvogi, þar sem er gott aðgengi, næg bílastæði og grænt útivistarsvæði í næsta nágrenni. Ráðast þarf í töluverðar breytingar á húsnæðinu og er gert ráð fyrir því að flutningar geti átt sér stað síðar á árinu.

„Þörfin fyrir starfsemina heldur áfram að vaxa. Krabbameinsgreiningum hefur fjölgað og Ljósið er eina endurhæfingarstöðin á Íslandi fyrir fólk sem greinist með krabbamein og aðstandendur þess. Því er afar mikilvægt að við fáum aðstöðu sem gerir okkur kleift að sinna öllum þeim sem til okkar leita,“ segir Erna Magnúsdóttir.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 33 mínútum
Ljósið flytur í nýtt og rýmra húsnæði á árinu
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Sesselía leiðir nýtt svið hjá Högum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Afi sýknaður af ákæru um að hafa beitt barnabarn sitt ofbeldi
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins

Mest lesið

Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“
Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar

Nýlegt

Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Segir gærkvöldið eiga að hafa sannað eitt fyrir Arteta – Gyokeres á ekki að vera fyrsti kostur í sóknarlínunni
Eru að kaupa norska framherjann á 50 milljónir punda
Jóhannes Karl sagður setja upp harðar reglur í Hafnarfirði – Bannar nikótínpúða á svæðinu
Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“
„Finnst hún heppnust í heimi ef hún fer í sjúkrabíl“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“

Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Gagnrýna rannsókn lögreglu á alvarlegri líkamsárás á Þjóðhátíð
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Netverjar forviða yfir aðbúnaði á Litla-Hrauni – „Þetta er ekki fangelsi heldur heimavist“

Netverjar forviða yfir aðbúnaði á Litla-Hrauni – „Þetta er ekki fangelsi heldur heimavist“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar

Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Trump ákveður að hengja upp mynd af Pútín í Hvíta Húsinu
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar

Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Ódýrast vikunnar hjá Bónus skilað yfir 300 milljóna sparnaði fyrir íslensk heimili
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Þjóðin í sigurvímu
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Bráðalæknir ráðleggur Íslendingum að djamma með hjálm – „Öl er böl“

Bráðalæknir ráðleggur Íslendingum að djamma með hjálm – „Öl er böl“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Þrír nýir forstöðumenn hjá Póstinum

Þrír nýir forstöðumenn hjá Póstinum
Fréttir
Í gær
Gera ekki athugasemd við vinnubrögð lögreglu vegna ólöglegrar aflífunar
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn
Fréttir
Í gær

Fræðimenn gagnrýna fréttaflutning Moggans um Byrjendalæsi – „Sannleikurinn vill einnig oft verða illa úti“

Fræðimenn gagnrýna fréttaflutning Moggans um Byrjendalæsi – „Sannleikurinn vill einnig oft verða illa úti“
Fréttir
Í gær
Ómar Bragi fengið nóg: „Ömurlegt að heyra í fullorðnu fólki tala svona“
Fréttir
Í gær
RÚV hafi ekki átt frumkvæði að því að taka Húsó úr birtingu – Vísi frá sér ábyrgð þrátt fyrir eignarhlut og 95 milljóna framlag
Fréttir
Í gær
Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup
Fréttir
Í gær

Stórtækur þjófur dæmdur: Stal úr Elko, Hagkaup og Krónunni og var svo gripinn með ísöxi

Stórtækur þjófur dæmdur: Stal úr Elko, Hagkaup og Krónunni og var svo gripinn með ísöxi
Fréttir
Í gær

Hafnarfjarðarmálið þingfest: Verjandinn mætti en Helgi Bjartur ekki

Hafnarfjarðarmálið þingfest: Verjandinn mætti en Helgi Bjartur ekki
Fréttir
Í gær
Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Fréttir
Í gær

Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“

Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“
Fréttir
Í gær
Lögregla hafði afskipti af „trylltum“ manni
Fréttir
Í gær
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Fréttir
Í gær

Sextugir menn í vanda eftir að leitað var í Peugeot-bíl þeirra

Sextugir menn í vanda eftir að leitað var í Peugeot-bíl þeirra
Fréttir
Í gær

Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um

Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Fréttir
Í gær
„Er þetta leiðin til að ná stöðugleika í íslensku samfélagi?“
Fréttir
Í gær
Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna