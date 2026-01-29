Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum

Þeir sem eru á atvinnuleysisbótum þurfa að vera tilbúnir að mæta á fundi hjá Vinnumálastofnun, í atvinnuviðtöl og í önnur vinnumarkaðsúrræði, jafnvel þó að fyrirvarinn sé stuttur. Nauðsynlegt er að fylgjast vel með tölvupósti og „Mínum síðum“ stofnunarinnar því annars getur fólk átt í vændum um að bótaréttur þeirra verði felldur niður tímabundið. Forföll þarf að boða tímalega og þurfa að grundvallast á ástæðum sem eru þóknanlegar stofnuninni. Þessu fékk maður einn að kynnast á síðasta ári, en um mál hans er fjallað í úrskurði úrskurðarnefndar velferðarmála sem var birtur í dag.
Maðurinn skrópaði á kynningarfundi og var í framhaldinu tilkynnt að bótaréttur hans hefði verið felldur niður í tvo mánuði. Maðurinn leitaði til úrskurðarnefndar og útskýrði að um hafi verið að ræða óheppilega yfirsýn hjá honum á afar krefjandi tíma hjá fjölskyldunni. Eiginkona mannsins glími við krabbamein og hafi álag vegna veikinda hennar verið yfirþyrmandi. Því hafi maðurinn ekki séð fundarboðið í tæka tíð og misst af fundinum óviljandi. Hann sagðist taka fulla ábyrgð á þessu og harmaði atvikið innilega.
Hann bað þó um tillitsemi þar sem ákvörðun Vinnumálastofnunar væri mikil fjárhagsleg byrði fyrir fjölskylduna sem reiddi sig alfarið á atvinnuleysisbætur hans á meðan eiginkonan beið eftir að fá samþykktan endurhæfingarlífeyri. Maðurinn hafi áður verið við vinnu en misst vinnuna þar sem hann gat ekki unnið fullt starf á meðan hann væri að annast eiginkonu sína. Hann óskaði því eftir endurskoðun á ákvörðuninni í ljósi sérstakra aðstæðna.
Vinnumálastofnun benti á að samkvæmt fundarboði hafi verið um skyldumætingu á kynningarfund að ræða. Eins kom þar fram að forföll án gildrar ástæðu kynnu að leiða til þess að greiðslur atvinnuleysisbóta yrðu stöðvaðar.
Úrskurðarnefndin rakti að lögum samkvæmt er kveðið á um viðurlög þegar þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum er hafnað. Mikilvægt sé að Vinnumálastofnun geti haldið reglulegu sambandi við þá sem fá greiddar atvinnuleysisbætur til að fylgjast með gangi atvinnuleitar. Manninum hafi verið tilkynnt að um skyldumætingu væri að ræða og hvaða afleiðingar forföll gætu haft. Hann hafi þó hvorki mætt til fundarins né boðað forföll. Var því ákvörðun Vinnumálastofnunar staðfest.