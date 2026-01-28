Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“

Björn Þorláksson ræddi við Þorvald í Rauða borðinu í gærkvöldi þar sem farið var meðal annars yfir stöðu mála á Reykjanesskaganum.
Þorvaldur sagðist telja að komið sé að endapunktinum í þeirri goshrinu sem staðið hafa yfir frá árinu 2021. „Vonandi er þessu að ljúka, sérstaklega fyrir Grindvíkinga,“ sagði hann.
Í viðtalinu sagði Þorvaldur að hugsanlega hafi verið gengið of langt hvað varðar Grindavíkurbæ. Sumir hefðu talið að kvika væri undir bænum en uppi séu túlkanir á fyrirliggjandi gögnum sem benda til þess að kvika hafi ekki verið undir bænum.
„Þetta eru hlutir sem við verðum að reyna að skoða og sjá hvernig við getum greint gögnin og horft á þau frá öllum hliðum. Komast að endanlegri niðurstöðu hvernig þetta var og síðan betrumbæta okkar aðferðarfræði við bæði hættumat og ákvarðanatöku.“
Björn spurði Þorvald síðan að því hvort hann teldi að við hefðum farið offari í þeim mikla viðbúnaði sem var vegna eldsumbrotanna.
„Mér persónulega finnst við hafa tekið þetta of langt, en mín persónulega skoðun svo sem skiptir ekki meginmáli í þessu heldur að við skoðum gögnum og rýnum þetta á vísindalegan hátt og skoðum allar hliðar mála.“
Þorvaldur sagði að það sem hann gagnrýnir einna helst sé hvernig menn hafa rýnt í gögnin og túlkað þau. Það hafi verið frekar einhliða og menn ekki viljað ræða aðra möguleika. „Það held ég að séu mistök,“ segir hann.
Aðspurður hvort hann hafi setið fundi sem buðu upp á skoðanaskipti þar sem ákveðnum nálgunum var rutt út af borðinu sagði Þorvaldur:
„Já, ég hef setið fundi þar sem menn reyndu að hindra umræðuna en ég hef líka setið fundi þar sem umræðan hefur fengið að ganga sinn gang. Það verður að segjast alveg eins og er að ég og Ármann [Höskuldsson] höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár. Við höfum aldrei verið boðaðir á þessa fundi,“ sagði Þorvaldur.
Hann var spurður hvort hann hefði fengið einhverja skýringu á því. „Það eru engin rök, við erum sennilega óþægur ljár í þúfu.“ Þorvaldur sagðist ekkert vilja segja til um það hvort það væri vegna þess hvernig þeir hafa tjáð sig í fjölmiðlum.
„Nú verðurðu að spyrja aðra hvernig þetta er gert, ég ætla ekki að fara velta vöngum yfir því, en við höfum ekki komið að vísindaráðsfundum sem Almannavarnir og Veðurstofan hafa haldið í yfir tvö ár.“
Þegar hann var spurður að því hvað honum fyndist um það sagðist honum í raun vera alveg sama þar sem þetta snýst ekki um hann. Í vísindalegu tilliti telji hann þó óskynsamlegt að menn nýti ekki alla þá þekkingu sem til er í landinu og hafi þroska til að takast á við mismunandi nálganir og skoðanir.
„Ég er ekki að segja þetta fyrir sjálfan mig, ég hef ekki sérstakan áhuga á að standa í þessu, þannig lagað, þetta er ekkert mjög mikilvægt fyrir mig, en manni rennur blóðið til skyldunnar að leggja sitt af mörkum til að hjálpa íslensku samfélagi þegar á reynir.“
Viðtalið við Þorvald má sjá í heild sinni hér að neðan: