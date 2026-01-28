Stórtækur þjófur dæmdur: Stal úr Elko, Hagkaup og Krónunni og var svo gripinn með ísöxi

Í ákæru kemur fram að maðurinn hafi, í félagi við annan, stolið útivistarfatnaði úr verslun 66°Norður fyrir 207.400 krónur þann 15. október 2023. Hálfum mánuði síðar, þann 30. október, var hann á ferðinni í verslun Elko þar sem hann stal tveimur JBL heyrnartólum að söluverðmæti 35.988 krónur.
Hann stal svo tveimur ilmvatnsglösum úr Hagkaup, hettupeysu úr Smash Urban, og peysu úr Gallerí 17 þann 28. febrúar 2024. Söluverðmæti þess sem hann stal þennan febrúardag nam tæpum 110 þúsund krónum.
Hann var svo ákærður fyrir þrjú þjófnaðarbrot úr verslunum Krónunnar, framin á tímabilinu frá mars 2024 til september 2024, þar sem hann stal matvöru. Þar á meðal voru 5,4 kíló af kjúklingabringum, sex pakkningar af lambakjöti og tvær pakkningar af Tigris rækjum.
Loks var hann ákærður fyrir að hafa, í janúar í fyrra, stolið tveimur koníaksflöskum úr verslun ÁTVR og tveimur dósum af Víking bjór.
Vopnalagabrotið var framið aðfaranótt 5. apríl í fyrra þegar hann var handtekinn með ísöxi fyrir utan skemmtistaðinn Dillon.
Maðurinn neitaði sök í fyrstu en breytti síðar afstöðu sinni þar sem hann játaði öll brot sín samkvæmt ákæru. Hann tók fram varðandi vopnalagabrotið að hann hefði verið undir áhrifum áfengis og vímuefna og talið öryggi sínu ógnað. Hann hafi ekki ætlað sér að beita exinni og hafi ekki beitt henni gegn nokkrum manni.
Maðurinn hefur áður komist í kast við lögin og rauf hann með brotum sínum skilorð dóms frá árinu 2022 sem hann hlaut fyrir líkamsárás. Sex mánaða fangelsi var því niðurstaðan, en þrír mánuðir eru skilorðsbundnir til tveggja ára.
Auk þess var ísöxin gerð upptæk og þá var honum gert að greiða málsvarnarþóknun verjanda síns, 282.720 krónur.