Lögregla hafði afskipti af „trylltum“ manni

Lögreglumenn á lögreglustöð 1 höfðu meðal annars afskipti af „trylltum“ manni sem fjarlægður var úr húsnæði félagasamtaka og þá voru höfð afskipti af „víðáttuölvuðum útlendingi“ sem gat ekki sannað á sér deili, hvað þá sýslað með eigin hagsmuni sökum ástands. Var hann vistaður í fangaklefa. Þá var tilkynnt um innbrot í fyrirtæki og er málið í rannsókn.
Í umdæmi lögreglustöðvar 2 var tilkynnt um þjófnað í matvöruverslun og var málið afgreitt á vettvangi. Í sama umdæmi var manni í annarlegu ástandi vísað úr ruslageymslu og komið í skjól.
Í umdæmi lögreglustöðvar 3 var maður kærður fyrir að aka á 90 kílómetra hraða á klukkustund þar sem hámarkshraði er 30 kílómetrar. Var hann færður á lögreglustöð og sviptur ökuréttindum til bráðabirgða eftir að hafa ekið á þreföldum hámarkshraða. Í sama umdæmi var tilkynnt um líkamsárás og er málið í rannsókn.
Þrír voru svo sendir á slysadeild í umdæmi lögreglustöðvar 4 eftir að bifreið var ekið í gegnum grindverk. Frekari upplýsingar um slysið koma ekki fram í skeyti lögreglu.