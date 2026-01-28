fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hafnarfjarðarmálið þingfest: Verjandinn mætti en Helgi Bjartur ekki

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 10:16

Oddgeir Einarsson lögmaður fyrir þingfestingu í Héraðsdómi Reykjaness í morgun. Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þingfesting var í morgun í Héraðsdómi Reykjaness í Hafnarfjarðarmálinu svokallaða. Þar er Helgi Bjartur Þorvarðarson, maður á fimmtugsaldri, ákærður fyrir húsbrot og kynferðisbrot gegn tíu ára dreng, aðfaranótt 14. september árið 2025.

Helgi Bjartur mætti ekki sjálfur við þingfestinguna en verjandi hans, Oddgeir Einarsson lögmaður, var viðstaddur þingfestinguna. Helgi Bjartur, sem situr í gæsluvarðhaldi, brást við ákæru í gegnum fjarfundabúnað.

Sjá einnig: Helgi Bjartur ákærður fyrir að nauðga tíu ára dreng í Hafnarfirði

Þinghöld í málinu eru fyrir luktum dyrum en Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari í málinu, greindi frá því í samtali við DV að Helgi Bjartur neiti sök í málinu. Ekki liggur fyrir hvað ákæruvaldið krefst þungrar refsingar yfir honum.

Helgi Bjartur hefur borið við minnisleysi um atburðir næturinnar er meint brot var framið. Í yfirlýsingu til fjölmiðla frá 12. janúar lýsti hann sig saklausn af ákæru enda hafi hann það ekki í sér að fremja slíkt brot. Brotaþoli í málinu hefur hins vegar veitt skýra lýsingu á meintu broti Helga Bjarts gegn honum auk þess sem lífsýni úr Helga Bjarti greindist í nærfötum brotaþola.

Karl Ingi saksóknari upplýsti ennfremur að aðalmeðferð í málinu verður 23. mars næstkomandi. Gæsluvarðhaldsúrskurður yfir Helga Bjarti rennur út þann 6. febrúar. Búast má fastlega við því að héraðssaksóknari fari fram á framlengingu gæsluvarðhalds.

Uppfært kl. 11:25:

Samkvæmt heimildum DV játaði Helgi Bjartur vændiskaup við þingfestinguna. Hann neitaði hins ákæru um húsbrot og kynferðisbrot gegn drengnum. Í tveimur af þremur yfirheyrslum lögreglu í haust kannaðist Helgi Bjartur við að hafa farið inn á heimili fjölskyldunnar í Hafnarfirði. Hann neitaði því hins vegar í þriðju yfirheyrslu.

Sjá einnig: Helgi keypti þjónustu vændiskonu sama kvöld – Síminn hans hefur ekki fundist

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 11 mínútum
Hafnarfjarðarmálið þingfest: Verjandinn mætti en Helgi Bjartur ekki
Fréttir
Fyrir 21 mínútum
RÚV hafi ekki átt frumkvæði að því að taka Húsó úr birtingu – Vísi frá sér ábyrgð þrátt fyrir eignarhlut og 95 milljóna framlag
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Stórtækur þjófur dæmdur: Stal úr Elko, Hagkaup og Krónunni og var svo gripinn með ísöxi
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Lögregla hafði afskipti af „trylltum“ manni
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“

Mest lesið

Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Sextugir menn í vanda eftir að leitað var í Peugeot-bíl þeirra
Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns
Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“

Nýlegt

Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Segir fréttirnar uppspuna frá rótum
Gefur í skyn að Alvarez gæti endað hjá Arsenal
Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Hjörvar varpar fram kenningu um umdeilt útspil Arnars um helgina – „Held að hann sé að reyna að henda þessu frá sér“
Sækjast formlega eftir því að halda HM
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
„Er þetta leiðin til að ná stöðugleika í íslensku samfélagi?“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna

Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Borgarfulltrúi ætlar að segja skilið við Pírata – „Hugur og hjarta leita annað“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Brotlending gegn Sviss á EM
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Gervigreindin er komin í prentarana

Gervigreindin er komin í prentarana
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Lýsa yfir áhyggjum af framtíð starfsfólks Strætó – „Standi frammi fyrir verulegri óvissu“

Lýsa yfir áhyggjum af framtíð starfsfólks Strætó – „Standi frammi fyrir verulegri óvissu“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Heiða Björg þiggur sætið
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Verður kosninganóttinni slaufað? Mjög skiptar skoðanir meðal fólks

Verður kosninganóttinni slaufað? Mjög skiptar skoðanir meðal fólks
Fréttir
Í gær
Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Fréttir
Í gær
Vara við frumvarpi Loga – Muni veikja stöðu íslenskunnar
Fréttir
Í gær

Kallar eftir sanngirni í umræðunni um veikindakostnað hins opinbera – „Flóknari en oft er haldið fram“

Kallar eftir sanngirni í umræðunni um veikindakostnað hins opinbera – „Flóknari en oft er haldið fram“
Fréttir
Í gær

Siggi ráðinn vöruþróunarstjóri Varist

Siggi ráðinn vöruþróunarstjóri Varist
Fréttir
Í gær
Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Í gær
Þetta segir einn þekktasti verkalýðsforingi landsins um ráðninguna á Bjarna
Fréttir
Í gær

Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf

Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf
Fréttir
Í gær
„Heimurinn er að breytast og við þurfum að breytast með“
Fréttir
Í gær
Stefán segir auglýsingamagnið svipað og í fyrri stórmótum
Fréttir
Í gær
Eyjamenn ósáttir og sjá fram á skerta þjónustu
Fréttir
Í gær

„Maður á að tækla raunveruleikann edrú“

„Maður á að tækla raunveruleikann edrú“
Fréttir
Í gær

Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút

Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút
Fréttir
Í gær
Nýr vefur bætir upplýsingar um úrgangsmagn og flokkun
Fréttir
Í gær

Stefán Einar um „landskjálftann mikla“ um helgina – „Annað eins hefur ekki sést í háa herrans tíð“

Stefán Einar um „landskjálftann mikla“ um helgina – „Annað eins hefur ekki sést í háa herrans tíð“
Fréttir
Í gær
Segir bæjarstjóra víkja sér undan því að svara fyrir hrakningasögu Barnaskóla Kársness
Fréttir
Í gær
Segir íslensk yfirvöld hafa tekið að sér hlutverk skúrksins í máli rússnesku tvíburanna – „Er þetta það sem við viljum“
Fréttir
Í gær

Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“

Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Myndband: Ótrúlegt framferði – Mannasaur makað á grindverk fyrir utan heimili í Garðinum

Myndband: Ótrúlegt framferði – Mannasaur makað á grindverk fyrir utan heimili í Garðinum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Skólameistari of lengi að kvarta
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eldsvoðinn í Reykjanesbæ: Einn þungt haldinn á sjúkrahúsi – Sjö hundar drápust