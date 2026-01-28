Hafnarfjarðarmálið þingfest: Verjandinn mætti en Helgi Bjartur ekki

Þingfesting var í morgun í Héraðsdómi Reykjaness í Hafnarfjarðarmálinu svokallaða. Þar er Helgi Bjartur Þorvarðarson, maður á fimmtugsaldri, ákærður fyrir húsbrot og kynferðisbrot gegn tíu ára dreng, aðfaranótt 14. september árið 2025.
Helgi Bjartur mætti ekki sjálfur við þingfestinguna en verjandi hans, Oddgeir Einarsson lögmaður, var viðstaddur þingfestinguna. Helgi Bjartur, sem situr í gæsluvarðhaldi, brást við ákæru í gegnum fjarfundabúnað.
Þinghöld í málinu eru fyrir luktum dyrum en Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari í málinu, greindi frá því í samtali við DV að Helgi Bjartur neiti sök í málinu. Ekki liggur fyrir hvað ákæruvaldið krefst þungrar refsingar yfir honum.
Helgi Bjartur hefur borið við minnisleysi um atburðir næturinnar er meint brot var framið. Í yfirlýsingu til fjölmiðla frá 12. janúar lýsti hann sig saklausn af ákæru enda hafi hann það ekki í sér að fremja slíkt brot. Brotaþoli í málinu hefur hins vegar veitt skýra lýsingu á meintu broti Helga Bjarts gegn honum auk þess sem lífsýni úr Helga Bjarti greindist í nærfötum brotaþola.
Karl Ingi saksóknari upplýsti ennfremur að aðalmeðferð í málinu verður 23. mars næstkomandi. Gæsluvarðhaldsúrskurður yfir Helga Bjarti rennur út þann 6. febrúar. Búast má fastlega við því að héraðssaksóknari fari fram á framlengingu gæsluvarðhalds.
Samkvæmt heimildum DV játaði Helgi Bjartur vændiskaup við þingfestinguna. Hann neitaði hins ákæru um húsbrot og kynferðisbrot gegn drengnum. Í tveimur af þremur yfirheyrslum lögreglu í haust kannaðist Helgi Bjartur við að hafa farið inn á heimili fjölskyldunnar í Hafnarfirði. Hann neitaði því hins vegar í þriðju yfirheyrslu.