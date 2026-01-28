Bráðalæknir ráðleggur Íslendingum að djamma með hjálm – „Öl er böl“

Bráðalæknirinn Hjalti Már Björnsson varar við fylleríum en hann segir það hættulega iðju. Sé mönnum nauðsyn að fara á slíkt þá mælir læknirinn með því að viðkomandi noti hjálm.
Hjalti Már segir í grein sinni hjá Vísi í dag:
„Því mæli ég sterklega gegn því að drekka áfengi í það miklu magni að mikil ölvun hljótist af. Ef þú endilega telur nauðsynlegt að fara á fyllerí mæli ég með því að taka lífinu eins rólega og hægt er, helst að vera með hjálm til að draga úr líkum á höfuðáverkum.“
Læknirinn rekur að áfengi sé efnafræðilega skylt lampaolíu, terpentínu og bensíni, en þrátt fyrir að áfengi sé eitrað hafi neysla þess hingað til verið merkilega útbreidd í samfélaginu. Víða sé því haldið fram að hófleg neysla áfengis sé skaðlaus eða beinlínis heilsubætandi. Rannsóknir sýni þó annað. Öll notkun áfengis er heilsuspillandi, styttir líf og eykur tíðni krabbameina og annarra sjúkdóma.
„Skaðsemi áfengis virðist vera í beinu hlutfalli við drykkjuna. Þannig er sennilega meinlítið að nota áfengi í hófi, en sannarlega ekki skaðlaust. Að nota áfengi í óhófi, að fara á svo kallað „fyllerí“, er hins vegar hættuleg iðja. Hugsaðu þig aðeins um, hvað þekkir þú persónulega einstaklinga sem hafa dottið og slasast á fylleríi? Hvað veistu um marga sem hafa orðið fyrir ofbeldi, eða jafnvel beitt ofbeldi tengt áfengisnotkun? Kannast þú ekki við einhvern sem hefur fundið fyrir alvarlegum kvíða eða þunglyndi í kjölfar mikillar áfengisdrykkju?“
Hjalti Már hefur starfað á bráðamóttökunni síðan fyrir aldamótin og segist sjá skuggahliðar áfengisneyslunnar daglega. Samkvæmt óformlegri könnun hans tengist áfengisneysla um 20 prósent koma á bráðamóttökuna og um helmingur tilfella þar sem fólk leitar á bráðamóttöku vegna geðrænna einkenna.
„Staðfestir þetta enn og aftur hve miklu tjóni áfengisnotkun veldur á heilsu þjóðarinnar. Sem betur fer virðast sífellt fleiri átta sig á því að ekkert vit er í að drekka frá sér ráð og rænu. Heilsa og hamingja fæst með heilbrigðum lífsstíl, ekki með því að drekka áfengi. Öl er böl.“