Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“

Alfreð ræðir þetta í viðtali í Morgunblaðinu í dag, en aðgerðin í síðustu viku var sögð tengjast rannsókn á starfsemi fyrirtækisins sem hefur sætt þvingunum vegna tengsla eiganda þess við rússneska aðila.
Í viðtalinu í Morgunblaðinu segir Alfreð að þegar lögreglumenn knúðu dyra á heimili hans hafi hann talið að verið væri að afhenda honum stefnu vegna vangoldinna gjalda Vélfags.
„Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn þar fyrir utan og segja: Alfreð Tulinius, við erum með handtökuskipun á þig og húsleitarheimild,“ segir Alfreð við Morgunblaðið og bætir við að tölvan hans hafi verið gerð upptæk, pappírar sem hann var með í töskunni og síminn hans.
„Ég var svo handtekinn eftir húsleitina til skýrslugerðar. Hún stóð frá klukkan níu til rúmlega sex,“ segir hann og bætir við að kæruefnið hafi verið fullt af staðreyndavillum.
Hann segist þó hafa sloppið betur en þrír samstarfsmenn hans, þeirra á meðal voru ung hjón. „Konan er handtekin fyrir framan syni sína, átta og tíu ára gamla, og þar er gerð húsleit,” segir hann.
Eiginmaður konunnar var stoppaður í umferðinni með blikkandi ljósum, tekinn út úr bílnum, handjárnaður og keyrður upp á lögreglustöð þar sem hann var settur inn í klefa.