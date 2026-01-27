Stefán segir auglýsingamagnið svipað og í fyrri stórmótum

Þetta segir Stefán í samtali við Morgunblaðið í dag, en töluverð umræða hefur skapast um magn auglýsinga í kringum útsendingar íslenska liðsins.
Tómas Þór Þórðarson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi formaður Félags íþróttafréttamanna, vakti athygli á þessu í ræðu á Alþingi í síðustu viku.
„Það skipti engu máli hvað var að gerast. Það voru langir pakkar fyrir leik, í hálfleik og eftir leik, meira að segja beint eftir leik þannig að enginn sem var að horfa á leikinn fékk að njóta góðs af því að sjá strákana okkar fagna þessum merka sigri,“ sagði Tómas um leik Íslands og Póllands í riðlakeppninni. Hann hélt svo áfram:
„Steininn tók nú eiginlega úr í hálfleik — þó að ég ætli ekki að vera einhver gamall kall að öskra á ský — því að auglýsingadeildin þurfti svo mikið að koma fleiri auglýsingum að og afla meiri tekna fyrir ríkissjónvarpið að okkur var öllum sagt að fara inn á miðil Meta til að sjá frekari umfjöllun. Ég vil bara sjá minn Ólaf Stefánsson í ríkissjónvarpinu sem ég borga fyrir. Ég vil ekki fara inn á miðil Meta til að gera það.“
Stefán segir við Morgunblaðið í dag að auglýsingar birtist með sambærilegum hætti og áður.
„Útsendingarstjórn stýrir því hvenær farið er í auglýsingar í samvinnu við íþróttadeild. Eftir leiki tekur tíma fyrir leikmenn að koma sér af velli og vera reiðubúnir í viðtöl auk þess sem verið er að taka saman svipmyndir úr leiknum. Því er oft hentugt að fara í auglýsingar á þeim tímapunkti,” segir hann meðal annars.
Þá segir Stefán ekki óeðlilegt að áhorfendum sé beint inn á miðil Meta eins og Tómas gagnrýndi. „Varðandi dreifingu á samfélagsmiðlum, þá leitast Ríkisútvarpið við að nálgast áhorfendur eftir sem flestum dreifileiðum, í samræmi við lög og skyldur Ríkisútvarpsins.”