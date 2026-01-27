fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Stefán segir auglýsingamagnið svipað og í fyrri stórmótum

Einar Þór Sigurðsson
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 08:00

Mynd/Getty

Stefán Eiríksson útvarpsstjóri segir að magn auglýsinga í kringum útsendingar RÚV frá EM í handbolta sé svipað og hefur verið á fyrri stórmótum.

Þetta segir Stefán í samtali við Morgunblaðið í dag, en töluverð umræða hefur skapast um magn auglýsinga í kringum útsendingar íslenska liðsins.

Tómas Þór Þórðarson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi formaður Félags íþróttafréttamanna, vakti athygli á þessu í ræðu á Alþingi í síðustu viku.

Sjá einnig: Tómas Þór ósáttur við auglýsingaflóðið hjá RÚV – „Enginn fékk að sjá strákana okkar fagna“

„Það skipti engu máli hvað var að gerast. Það voru langir pakkar fyrir leik, í hálfleik og eftir leik, meira að segja beint eftir leik þannig að enginn sem var að horfa á leikinn fékk að njóta góðs af því að sjá strákana okkar fagna þessum merka sigri,“ sagði Tómas um leik Íslands og Póllands í riðlakeppninni. Hann hélt svo áfram:

„Steininn tók nú eiginlega úr í hálfleik — þó að ég ætli ekki að vera einhver gamall kall að öskra á ský — því að auglýsingadeildin þurfti svo mikið að koma fleiri auglýsingum að og afla meiri tekna fyrir ríkissjónvarpið að okkur var öllum sagt að fara inn á miðil Meta til að sjá frekari umfjöllun. Ég vil bara sjá minn Ólaf Stefánsson í ríkissjónvarpinu sem ég borga fyrir. Ég vil ekki fara inn á miðil Meta til að gera það.“

Stefán segir við Morgunblaðið í dag að auglýsingar birtist með sambærilegum hætti og áður.

„Útsendingarstjórn stýrir því hvenær farið er í auglýsingar í samvinnu við íþróttadeild. Eftir leiki tekur tíma fyrir leikmenn að koma sér af velli og vera reiðubúnir í viðtöl auk þess sem verið er að taka saman svipmyndir úr leiknum. Því er oft hentugt að fara í auglýsingar á þeim tímapunkti,” segir hann meðal annars.

Þá segir Stefán ekki óeðlilegt að áhorfendum sé beint inn á miðil Meta eins og Tómas gagnrýndi. „Varðandi dreifingu á samfélagsmiðlum, þá leitast Ríkisútvarpið við að nálgast áhorfendur eftir sem flestum dreifileiðum, í samræmi við lög og skyldur Ríkisútvarpsins.”

