Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 17:22

Stjórnir Lífeyrissjóðs verzlunarmanna og Birtu lífeyrissjóðs hafa ákveðið að hefja könnunarviðræður til að meta fýsileika mögulegs samruna sjóðanna. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu sjóðanna en þar segir að báðir sjóðirnir eigi að baki langa og farsæla rekstrarsögu sem hafi skilað sjóðfélögum traustum ávinningi og stuðlað að fjárhagslegu öryggi við starfslok.

„Í viðræðunum verður kannað hvort grundvöllur sé fyrir því að hefja formlegar viðræður um sameiningu sjóðanna. Í því felst að meta hvort sameining sé til þess fallin að efla starfsemi þeirra enn frekar, meðal annars með auknu rekstrarhagræði, sterkari innviðum og bættri þjónustu við sjóðfélaga. Þannig að sameinaður sjóður yrði enn betur í stakk búinn til að vera traustur og öflugur bakhjarl sjóðfélaga til lengri tíma litið.“

 

