Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um

Eigendur svissneska næturklúbbsins Constellation, þar sem 40 manns, aðallega ungt fólk, létust í eldsvoða á nýársnótt, hafa varpað ábyrgðinni á hörmungunum alfarið yfir á ungt starfsfólk staðarins. Jacques Moretti, 49 ára, og eiginkona hans Jessica Moretti, 40 ára, sem sæta rannsókn og eiga yfir höfði sér fangelsisdóm, segja eldinn hafa kviknað vegna gjörða þjónustustúlku sem klifraði upp á axlir samstarfsmanns og kveikti á stjörnuljósum ofan á kampavínsflöskum.
Umrædd þjónustustúlka, hin 24 ára gamla Cyane Panine lét lífið í eldinum. Hún var með hjálm á höfði þegar hún veifaði stjörnuljósunum og sá ekki þegar neistarnir læstust í mjög eldfimu froðuefni í lofti barsins sem varð til þess að gríðarlegt eldhaf braust út á skömmum tíma.
Moretti-hjónin sögðu Panine hafa alfarið haft frumkvæðið að áðurnefndri uppákomu og þau hafi ekki áttað sig á þvi að hætta væri á ferðum.
Fjölskylda Panine hefur brugðist ókvæða við þessari tilraun Moretti-hjónanna til þess að skella skuldinni á hina látnu. Segja þau Panine hafa verið að framfylgja fyrirmælum stjórnenda um að skapa stemmingu á staðnum og hafa önnur vitni, sem lifðu hildarleikinn af, stutt þá frásögn.
Þá hafa hjónin einnig kennt ónefndum ungum starfsmanni um að hafa lokað neyðarútgangi niður í kjallara byggingarinnar en við þær læstu dyr fannst Cyane illa haldin á meðan björgunaraðgerðum stóð og lést hún síðar úr reykeitrun.
Moretti-hjónin eru sökuð um manndráp sem og líkamsmeiðingar og íkveikju af gáleysi. Þau eru laus úr gæsluvarðhaldi en undir ströngu eftirliti svissneskra yfirvalda á meðan rannsókn málsins heldur áfram.
Óhætt er að fullyrða að þau hafi skapað sér litlar vinsældir vegna málsins en þau hafa einnig verið sökuð um að hafa reynt að eyða sönnunargögnum frá hinu afdrifaríka kvöldi og þá var Jacques sagður hafa fllúið brennandi skemmtistaðinn með úttroðinn peningakassa.