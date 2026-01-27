fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Eigendur svissneska næturklúbbsins Constellation, þar sem 40 manns, aðallega ungt fólk,  létust í eldsvoða á nýársnótt, hafa varpað ábyrgðinni á hörmungunum alfarið yfir á ungt starfsfólk staðarins.  Jacques Moretti, 49 ára, og eiginkona hans Jessica Moretti, 40 ára, sem sæta rannsókn og eiga yfir höfði sér fangelsisdóm, segja eldinn hafa kviknað vegna gjörða þjónustustúlku sem klifraði upp á axlir samstarfsmanns og kveikti á stjörnuljósum ofan á kampavínsflöskum.

Umrædd þjónustustúlka, hin 24 ára gamla Cyane Panine lét lífið í eldinum. Hún var með hjálm á höfði þegar hún veifaði stjörnuljósunum og sá ekki þegar neistarnir læstust í mjög eldfimu froðuefni í lofti barsins sem varð til þess að gríðarlegt eldhaf braust út á skömmum tíma.

Cyane Panine

Moretti-hjónin sögðu Panine hafa alfarið haft frumkvæðið að áðurnefndri uppákomu og þau hafi ekki áttað sig á þvi að hætta væri á ferðum.

Fjölskylda Panine hefur brugðist ókvæða við þessari tilraun Moretti-hjónanna til þess að skella skuldinni á hina látnu. Segja þau Panine hafa verið að framfylgja fyrirmælum stjórnenda um að skapa stemmingu á staðnum og hafa önnur vitni, sem lifðu hildarleikinn af, stutt þá frásögn.

Panine á öxlum samstarfsfélaga rétt áður en ósköpin dundu yfir

Þá hafa hjónin einnig kennt ónefndum ungum starfsmanni um að hafa lokað neyðarútgangi niður í kjallara byggingarinnar en við þær læstu dyr fannst Cyane illa haldin á meðan björgunaraðgerðum stóð og lést hún síðar úr reykeitrun.

Moretti-hjónin eru sökuð um manndráp sem og líkamsmeiðingar og íkveikju af gáleysi. Þau eru laus úr gæsluvarðhaldi en undir ströngu eftirliti svissneskra yfirvalda á meðan rannsókn málsins heldur áfram.

Óhætt er að fullyrða að þau hafi skapað sér litlar vinsældir vegna málsins en þau hafa einnig verið sökuð um að hafa reynt að eyða sönnunargögnum frá hinu afdrifaríka kvöldi og þá var Jacques sagður hafa fllúið brennandi skemmtistaðinn með úttroðinn peningakassa.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
„Er þetta leiðin til að ná stöðugleika í íslensku samfélagi?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Borgarfulltrúi ætlar að segja skilið við Pírata – „Hugur og hjarta leita annað“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Brotlending gegn Sviss á EM
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Gervigreindin er komin í prentarana
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Lýsa yfir áhyggjum af framtíð starfsfólks Strætó – „Standi frammi fyrir verulegri óvissu“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Heiða Björg þiggur sætið

Mest lesið

Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“
Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu
Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf
Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood

Nýlegt

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút
Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Bruno ætlar ekki að taka ákvörðun um framtíð sína strax
Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“
Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“
Borgarfulltrúi ætlar að segja skilið við Pírata – „Hugur og hjarta leita annað“
Brotlending gegn Sviss á EM
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Vara við frumvarpi Loga – Muni veikja stöðu íslenskunnar
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Kallar eftir sanngirni í umræðunni um veikindakostnað hins opinbera – „Flóknari en oft er haldið fram“

Kallar eftir sanngirni í umræðunni um veikindakostnað hins opinbera – „Flóknari en oft er haldið fram“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Siggi ráðinn vöruþróunarstjóri Varist
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Þetta segir einn þekktasti verkalýðsforingi landsins um ráðninguna á Bjarna

Þetta segir einn þekktasti verkalýðsforingi landsins um ráðninguna á Bjarna
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf

Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
„Heimurinn er að breytast og við þurfum að breytast með“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Stefán segir auglýsingamagnið svipað og í fyrri stórmótum

Stefán segir auglýsingamagnið svipað og í fyrri stórmótum
Fréttir
Í gær
Eyjamenn ósáttir og sjá fram á skerta þjónustu
Fréttir
Í gær
„Maður á að tækla raunveruleikann edrú“
Fréttir
Í gær

Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút

Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút
Fréttir
Í gær

Nýr vefur bætir upplýsingar um úrgangsmagn og flokkun

Nýr vefur bætir upplýsingar um úrgangsmagn og flokkun
Fréttir
Í gær
Stefán Einar um „landskjálftann mikla“ um helgina – „Annað eins hefur ekki sést í háa herrans tíð“
Fréttir
Í gær
Segir bæjarstjóra víkja sér undan því að svara fyrir hrakningasögu Barnaskóla Kársness
Fréttir
Í gær

Segir íslensk yfirvöld hafa tekið að sér hlutverk skúrksins í máli rússnesku tvíburanna – „Er þetta það sem við viljum“

Segir íslensk yfirvöld hafa tekið að sér hlutverk skúrksins í máli rússnesku tvíburanna – „Er þetta það sem við viljum“
Fréttir
Í gær
Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Fréttir
Í gær
Myndband: Ótrúlegt framferði – Mannasaur makað á grindverk fyrir utan heimili í Garðinum
Fréttir
Í gær
Skólameistari of lengi að kvarta
Fréttir
Í gær

Eldsvoðinn í Reykjanesbæ: Einn þungt haldinn á sjúkrahúsi – Sjö hundar drápust

Eldsvoðinn í Reykjanesbæ: Einn þungt haldinn á sjúkrahúsi – Sjö hundar drápust
Fréttir
Í gær

Verjandi Möggu Frikka telur ólíklegt að hún hljóti refsingu fyrir ummæli um lauslæti dómara

Verjandi Möggu Frikka telur ólíklegt að hún hljóti refsingu fyrir ummæli um lauslæti dómara
Fréttir
Í gær
Verða atkvæðin talin daginn eftir kjördag hér eftir?
Fréttir
Í gær

Bjarni Ben nýr framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

Bjarni Ben nýr framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins
Fréttir
Í gær
Allt á suðupunkti í Minnesota: Mótmælendur sátu fyrir ICE-liðum fyrir utan hótel í gærkvöldi
Fréttir
Í gær
Fluttur á sjúkrahús eftir eldsvoða í Reykjanesbæ
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stórbrotinn sigur Íslands – Svíagrýlan jörðuð og draumurinn lifir

Stórbrotinn sigur Íslands – Svíagrýlan jörðuð og draumurinn lifir
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Morðið í Minneapolis – Nýtt myndband grefur undan fullyrðingum yfirvalda

Morðið í Minneapolis – Nýtt myndband grefur undan fullyrðingum yfirvalda
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sólveig Anna ósátt – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kona í Hafnarfirði krefst skilnaðar en eiginmaðurinn finnst ekki