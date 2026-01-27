Gervigreindin er komin í prentarana

HP kynnti prentara með tengingu við gervigreindarfélagann Microsoft Copilot á tæknimessunni CES í byrjun árs. Markmiðið er að einfalda prentun og skönnun fyrir fyrirtæki og bæta skilvirkni í daglegum verkferlum með aðstoð Microsoft Copilot og Microsoft 365.
Í fyrirtækjaprenturum HP verður hægt að samþætta við Microsoft Copilot. Notendur munu geta skráð sig inn á prentarann beint í gegnum snertiskjáinn með Microsoft 365 aðgangi sínum og fengið aðgang að OneDrive skjölum til útprentunar. „Ef Copilot-leyfi er tengt við aðganginn verður einnig hægt að nýta gervigreindareiginleika á prentaranum, svo sem að taka saman skjöl, þýða þau og vinna með efnið áður en það er prentað eða skannað“ segir Hallur Flosason rekstrarstjóri prentlausna hjá OK.
Í fjölnotatækjum mun gervigreind aðstoða við greiningu á skönnuðum skjölum, stinga upp á heppilegum titlum og vistunarstöðum og einfalda skjalavinnslu. Einnig mun hún geta gert samantekt úr skönnuðum skjölum sem fylgja með í tölvupóstum. Gervigreindin mun einnig hafa ákveðna ritskoðunareiginleika (e. Guided redaction) sem sjálfvirkt geta hulið viðkvæmar upplýsingar áður en skjöl eru prentuð eða send áfram. Lausnin er hönnuð til að draga úr handavinnu og bæta yfirsýn í skjalastjórnun fyrirtækja.
HP segir að með því að samþætta Microsoft Copilot við prentara vilji það hjálpa fyrirtækjum að auka skilvirkni og framleiðni. „Samkvæmt spám Microsoft er gert ráð fyrir að meirihluti stærstu fyrirtækja heims muni nýta Microsoft 365 Copilot á næstu árum til að styðja við sjálfvirka og snjalla verkferla,“ segir Hallur.