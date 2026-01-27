„Er þetta leiðin til að ná stöðugleika í íslensku samfélagi?“

Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, spyr hvernig hægt sé að vinna bug á verðbólgunni þegar opinberir aðilar kynda undir bálið á sama tíma og launafólk er beðið um að sýna ábyrgð og hófsemi. Það sé orðið deginum ljósara að það er hið opinbera sem er að kynda undir bálinu með skatta- og gjaldskrárhækkunum.
Þetta kemur fram í færslu Vilhjálms þar sem hann tekur dæmi um hækkanir á fasteignagjöldum fyrir 119 fermetra íbúð í fjölbýli.
„Fyrir 119 fm íbúð í fjölbýli hækka fasteignagjöld milli 2025 og 2026 um 20.402 krónur á ári, sem jafngildir 7,2% hækkun. Dæmið er tekið til skýringar – en þessi þróun á sér stað um allt land, þótt hækkanir séu mismiklar milli sveitarfélaga.
Sundurliðun hækkana sýnir skýrt hvar vandinn liggur:
Til að standa undir 20 þúsund króna hækkun í útgjöldum þarf launafólk að fá um 30 þúsund króna hækkun á launum til að það skili sér í 20 þúsundum í ráðstöfunartekjur.“
Vilhjálmur segir að það geri stöðuna enn alvarlegri að frá því að stöðugleikasamningar voru undirritaðir á almennum vinnumarkaði árið 2024 hafi fasteignaskattur hækkað um tæp 27 prósent, að meðaltali 13,45 prósent á ári. Á sama tímabili hafi lóðarleiga hækkað um 17,5 prósent. Þetta þrátt fyrir að aðilar að stöðugleikasamningunum hafi lofað því að halda aftur af slíkum hækkunum.
„Það er deginum ljósara að þeir sem kynda mest undir verðbólgubálinu eru stjórnvöld og sveitarfélög. Í stað þess að vinna að því að auka verðmætasköpun, bæta hagkvæmni og sýna aðhald í rekstri er ráðist í massívar skatta- og gjaldskrárhækkanir.
Hvernig á að vera hægt að vinna bug á verðbólgu þegar opinberir aðilar ganga svona fram á sama tíma og launafólk er beðið um ábyrgð og hófsemi?“
Vilhjálmur birti með færslunni eftirfarandi samanburð á fasteignagjöldum ársins 2024 og 2025 fyrir 119 fermetra íbúð í fjölbýli á Akranesi.