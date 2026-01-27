fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Borgarfulltrúi ætlar að segja skilið við Pírata – „Hugur og hjarta leita annað“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 16:20

Magnús Davíð Norðdahl lögmaður og borgarfulltrúi Pírata ætlar ekki að sækjast eftir sæti á framboðslista flokksins í sveitarstjórnarkosningunum í maí. Hann ætlar að sitja í borgarstjórn út kjörtímabilið en lætur svo gott heita. Þá hættir hann þátttöku í skipulögðu stjórnmálastarfi og segir skilið við Pírata. Magnús tilkynnir þetta í færslu á Facebook.

„Kæru vinir og félagar. Þar sem hugur og hjarta leita annað hef ég ákveðið að sækjast ekki eftir sæti á framboðslista Pírata fyrir komandi borgarstjórnarkosningar sem fram fara þann 16. maí næstkomandi. Ég mun ljúka núverandi kjörtímabili, sem senn er á enda, og hverfa síðan til annarra starfa fjarri ys og þys stjórnmálanna. Þá mun ég á því tímamarki segja skilið við þátttöku í skipulögðu stjórnmálastarfi og þar með einnig samtökum Pírata.“

Magnús þakkar félögum sínum í núverandi og fyrrverandi meirihluta fyrir samstarfið, sem og fulltrúum úr minnihlutanum. Hann segist vona að sem flestir haldi áfram svo mikilvæg reynsla komi að góðum notum. Eins þakkar hann starfsfólki borgarinnar fyrir gott samstarf. Hann víkur svo máli sínu að framtíðinni og segist vona að stjórnmálin hér á Íslandi þróist ekki með sama hætti og víða erlendis.

„Ég bind þær vonir við framtíðina að stjórnmál hér á landi þróist ekki með þeim voveiflega hætti sem sjá má víða erlendis í formi uppgangs fasískra og and-lýðræðislegra afla. Þar berum við öll ábyrgð. Baráttan fyrir mannréttindum og frelsi er mikilvægari en verið hefur allt frá því á 4. áratug síðustu aldar. Í því samhengi skiptir máli að eldri stjórnmálahreyfingar hér á landi gæti vel að því að velja ekki lýðskrumara til forystu í sínum röðum.“

Rótgrónar stjórnmálahreyfingar þurfi að gæta þess við myndum meirihluta að hafna samstarfi við stjórnmálamenn og flokka sem byggja að einhverju leyti á hugmyndafræði haturs, fordóma, fasisma eða sem hafa tileinkað sér hugmyndafræði Donalds Trump Bandaríkjaforseta.

„Við vissar aðstæður þurfa fyrrum pólitískir andstæðingar að geta grafið stríðsöxina og unnið saman til þess að koma í veg fyrir að fasísk og and-lýðræðisleg öfl verði hafin til valda við myndun meirihluta.

Þrátt fyrir fyrirhugað brotthvarf úr stjórnmálum við lok þessa kjörtímabils mun ég halda áfram að fylgjast með og styðja flokka sem á hverjum tíma kenna sig við mannréttindi, frelsi og lýðræði.“

