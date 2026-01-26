fbpx
Mánudagur 26.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Verjandi Möggu Frikka telur ólíklegt að hún hljóti refsingu fyrir ummæli um lauslæti dómara

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 26. janúar 2026 09:30

Margrét kemur í dómsal í morgun. Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Nýlega var aðalmeðferð við Héraðsdóm Reykjaness í meiðyrðamáli sem Lögreglustjórinn á höfuðhorgarsvæðinu höfðaði á hendur Margréti Friðriksdóttur fyrir ummæli um héraðsdómarann Barböru Björnsdóttur. Kallaði hún dómarann meðal annars „lausláta mellu“.

Verjandi Margrétar, Hilmar Garðar Þorsteinsson lögmaður, hefur birt grein um málið á Vísir.is þar sem hann fer yfir vitnisburð dómara í málinu. Margrét hélt því fram, og byggði á nafnlausu bréfi, að tveir giftir dómarar, Barbara Björnsdóttir og Símon Sigvaldason, hefðu átt í ástarsambandi en bæði verið gift öðru fólki. Babara neitaði fyrir dómi að hafa átt í sambandi við Símon en Símon neitaði að svara spurningunni á grundvelli 118. greinar laga um meðferð sakamála, en hún hljóðar svo:

Vitni er rétt að skorast undan því að svara spurningu ef ætla má að í svari þess geti falist játning eða bending um að það hafi framið refsiverðan verknað eða atriði sem valdi því siðferðislegum hnekki eða tilfinnanlegu fjárhagstjóni.“

Það var Barbara sem kærði Margréti til lögreglu fyrir ummæli hennar um sig en lögreglustjóri ákærði Margréti síðan fyrir ærumeiðingar.

Sjá einnig: Réttarhöld hafin yfir Möggu Frikka – Ákærð fyrir ummæli um dómara

Hilmar lögmaður segir í grein sinni:

„Fyrir dómi neitaði dómarinn ekki aðeins að hún hefði staðið í framhjáhaldi, heldur alfarið að hún hefði átt í ástarsambandi við hinn dómarann og kom fram hneykslun hennar á spurningum þar að lútandi. Kenndi hún einelti þriðja dómarans um ritun kvörtunarbréfs til dómstólasýslunnar sem lagt hafði verið fram í málinu. Þar kom meðal annars fram að komið hefði verið að dómurunum á skrifstofu dómstjóra í athöfnum sem gáfu til kynna samband af nánasta tagi.“

Hilmar segir ólíklegt að Margrét verði dæmd til refsingar fyrir ummæli um Barböru dómara. Hins vegar sé vitnum skylt og segja sannleikann fyrir dómi:

„Dómur er enn ófallinn um ummæli konunnar en erfitt er að sjá að hún muni hljóta refsingu fyrir ummæli sín um lauslæti dómarans sem kærði. Eftir stendur að dómarar brýna alltaf fyrir vitnum að segja satt og rétt frá að viðlagðri refsiábyrgð, og bæta því jafnframt við að siðferðislega ámælisvert sé að segja ósatt fyrir dómi.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Verjandi Möggu Frikka telur ólíklegt að hún hljóti refsingu fyrir ummæli um lauslæti dómara
Fréttir
Fyrir 47 mínútum
Verða atkvæðin talin daginn eftir kjördag hér eftir?
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Bjarni Ben nýr framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Allt á suðupunkti í Minnesota: Mótmælendur sátu fyrir ICE-liðum fyrir utan hótel í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Fluttur á sjúkrahús eftir eldsvoða í Reykjanesbæ
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Stórbrotinn sigur Íslands – Svíagrýlan jörðuð og draumurinn lifir
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Morðið í Minneapolis – Nýtt myndband grefur undan fullyrðingum yfirvalda
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Sólveig Anna ósátt – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald“

Mest lesið

Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast
Orðið á götunni: Formaðurinn tekur áhættu og nýir vindar blása um Samfylkinguna – áfall fyrir Sjálfstæðisflokkinn
Sólveig Anna ósátt – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald“
Kona í Hafnarfirði krefst skilnaðar en eiginmaðurinn finnst ekki

Nýlegt

Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Guðmundur upplifði heimþrá – „Einveran átti ekkert sérstaklega vel við mig“
Stórbrotinn sigur Íslands – Svíagrýlan jörðuð og draumurinn lifir
Nefnir eina svekkelsið tengt íslenska landsliðinu – „Að lokum er ég ótrúlega stoltur“
Morðið í Minneapolis – Nýtt myndband grefur undan fullyrðingum yfirvalda
„Félagslega séð í raun eina eftirsjá mín á ferlinum“
Fréttir
Í gær
Tvennum sögum fer af drápi ICE í Minneapolis – Lá í jörðinni
Fréttir
Í gær

Pétur lagði Heiðu

Pétur lagði Heiðu
Fréttir
Í gær
Dregur í land með hluta móðgana sinna
Fréttir
Í gær
Ástand kjörkassa bágborið víða um land – Varað við rifum í einu kjördæmi
Fréttir
Í gær

Þrautagöngu læknis í dómskerfinu lokið með ósigri

Þrautagöngu læknis í dómskerfinu lokið með ósigri
Fréttir
Í gær

Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“

Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
Fréttir
Í gær
Hundaeigandi vísar hörðum ásökunum í garð hundsins hans á bug – Sveitarstjórinn bannaði hundahaldið án tilskilinnar heimildar
Fréttir
Í gær

Segir RÚV hafa tekið íslenska sjónvarpsþáttaröð úr birtingu og muni ekki birta hana aftur fyrr en að uppfylltum skilyrðum

Segir RÚV hafa tekið íslenska sjónvarpsþáttaröð úr birtingu og muni ekki birta hana aftur fyrr en að uppfylltum skilyrðum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Neitað um dvalarleyfi þrátt fyrir að eiga íslenskan föður – Ljósmyndir og skjáskot dugðu ekki til
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Unglingur tekinn með rafmagnsvopn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Heiða gengst við að hafa sent skilaboðin og biður Pétur afsökunar – „Hef einsett mér að gera betur“

Heiða gengst við að hafa sent skilaboðin og biður Pétur afsökunar – „Hef einsett mér að gera betur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm

Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Spyr hvort stjórnvöld séu reiðubúin að spyrja þjóðina um verðtrygginguna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Bílastæðastríð á Grensásvegi – „Því miður höfum við því ekki annan kost en að ráðast í lögfræðilegar aðgerðir“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Mikil vonbrigði í Malmö

Mikil vonbrigði í Malmö
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Langahlíð fær nýtt útlit – Kostnaður borgarinnar 525 milljónir
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Trump veldur uppnámi en Ísland þarf ekki að velja á milli Evrópu og Bandaríkjanna
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Tómas Þór ósáttur við auglýsingaflóðið hjá RÚV – „Enginn fékk að sjá strákana okkar fagna“

Tómas Þór ósáttur við auglýsingaflóðið hjá RÚV – „Enginn fékk að sjá strákana okkar fagna“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hafnarfjarðarmálið: Helgi Bjartur kemur brátt fyrir dómara

Hafnarfjarðarmálið: Helgi Bjartur kemur brátt fyrir dómara
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Getum ekki byggt gott umhverfi fyrir fólk, ef við vitum ekki hvers konar umhverfi er gott“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur

Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur
Fréttir
Fyrir 3 dögum
LRH er komin á TikTok – Fara yfir piparúða í fyrsta myndbandinu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Margir Íslendingar viðurkenna að tilkynna sig veika án þess að vera veikir
Fréttir
Fyrir 3 dögum

„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“

„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Kvartaði yfir sekt fyrir að leggja í bílastæði fyrir fatlaða

Kvartaði yfir sekt fyrir að leggja í bílastæði fyrir fatlaða
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Lilja vill verða formaður Framsóknarflokksins
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Trump og fjölskylda hans hafa auðgast um stjarnfræðilegar upphæðir síðasta árið