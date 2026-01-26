Fluttur á sjúkrahús eftir eldsvoða í Reykjanesbæ

Lögregla og sjúkra- og slökkvilið fór á vettvang á hæsta forgangi. Þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang var einn íbúi enn inni í húsinu en aðrir íbúar hússins komnir út. Skömmu síðar fannst íbúinn og var hann fluttur með sjúkrabifreið til Reykjavíkur.
Aðrir íbúar, 15 talsins, voru fluttir á öruggan stað skammt frá vettvangi þar sem þeir fengu stuðning og liðsinni frá starfsmönnum Rauða Krossins.
Vinna viðbragðsaðila á vettvangi stóð yfir fram yfir miðnætti gærkvöldi. Rannsókn málsins er á frumstigi.