Bjarni Ben nýr framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Samtökum atvinnulífsins.
Bjarni lauk námi í lögfræði frá Háskóla Íslands, er með meistaragráðu, LL.M. gráðu frá Háskólanum í Miami í Bandaríkjunum og hann er löggiltur verðbréfamiðlari.
„Bjarni býr yfir einstakri reynslu og innsýn í íslenskt atvinnulíf á mestu umbrotatímum í íslensku samfélagi síðustu áratugi. Fáir þekkja gangverk samfélagsins jafn vel. Á tímum þar sem íslenskt atvinnulíf stendur frammi fyrir áskorunum og tækifærum sem krefjast öflugrar hagsmunagæslu, skýrra áherslna og náinnar samvinnu lykilaðila í efnahagslífinu er Bjarni Benediktsson ómetanlegur í forystu fyrir íslensk fyrirtæki. Ég hlakka til samstarfsins.“ segir Jón Ólafur Halldórsson, formaður Samtaka atvinnulífsins, í tilkynningunni.
Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök atvinnulífsins en félagsmenn þeirra eru fjölbreytt fyrirtæki í öllum atvinnugreinum landsins sem samanlagt standa að baki um 70% launagreiðslna á almennum vinnumarkaði. Framtíðarsýn samtakanna er samfélag hagsældar og tækifæra og hlutverk þeirra er að styðja íslenskt atvinnulíf til verðmætasköpunar og jákvæðra áhrifa á samfélagið allt. Innan Samtaka atvinnulífsins eru sex aðildarsamtök.
„Hlutverk Samtaka atvinnulífsins er mikilvægt og ég hlakka til þess að starfa með öflugum hópi starfsmanna samtakanna og öllum haghöfum samtakanna að því að styðja íslenskt atvinnulíf til verðmætasköpunar. Eftir því sem atvinnulífinu gengur betur, þeim mun betri verða lífskjörin og þeim mun sterkara verður landið okkar.“ segir Bjarni Benediktsson, verðandi framkvæmdastjóri samtakanna, í tilkynningunni.
Bjarni tekur við starfinu þann 1. mars næstkomandi af Sigríði Margréti Oddsdóttur sem hefur verið ráðin forstjóri Bláa Lónsins.