Allt á suðupunkti í Minnesota: Mótmælendur sátu fyrir ICE-liðum fyrir utan hótel í gærkvöldi

Allt er á suðupunkti í borginni eftir drápið á hinum 37 ára gamla Alex Pretti á laugardag, en þetta er í annað sinn á skömmum tíma sem fulltrúar ICE verða bandarískum ríkisborgara að bana. Alex var gjörgæsluhjúkrunarfræðingur og er hann sagður hafa verið vopnaður 9 mm hálfsjálfvirkri skammbyssu þegar hann var skotinn. Málið er til rannsóknar.
Aðgerðum ICE hefur verið mótmælt af miklum krafti í borginni vikum saman og varð ástandið enn eldfimara eftir að Renee Good var skotin af útsendara ICE fyrr í þessum mánuði. Drápið á Pretti hefur gert illt verra.
Mótmælendur reyndu að ráðast inn á hótelið í gærkvöldi og sýna myndbönd frá vettvangi mótmælendur meðal annars brjóta rúður, spreyja slagorð á hótelið og berja á ruslatunnur.
Á glerhurð við innganginn var meðal annars spreyjað með rauðum stöfum: „ICE OUT OF MPLS“. Sumir mótmælendur héldu á skiltum með slagorðum á borð við „No justice, no peace“.
Samkvæmt bandarískum fjölmiðlum stóðu óeirðirnar yfir í meira en klukkustund áður en yfirvöld gripu inn í. Lögregla og alríkisfulltrúar notuðu meðal annars táragas til að dreifa mannfjöldanum. Að minnsta kosti tveir voru handteknir, og greint hefur verið frá því að einn alríkisfulltrúi hafi særst í átökunum.
Óljóst er hvort starfsmenn ICE hafi í raun dvalið á umræddu hóteli, en það er staðsett skammt frá háskólasvæði University of Minnesota.
Forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, hefur lýst því yfir að stjórnvöld muni rannsaka drápið á Alex. Í viðtali við The Wall Street Journal í gærkvöldi sagði hann að hann fordæmdi skotárásina, en bætti við að hann liti það alvarlegum augum þegar einstaklingar mæti vopnaðir á mótmæli. Trump gaf jafnframt til kynna að mögulega yrði dregið úr viðveru alríkisfulltrúa í Minneapolis eftir atburðina um helgina.
Meðfylgjandi er myndband sem Daily Mail birti á vef sínum í morgun: