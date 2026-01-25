fbpx
Sunnudagur 25.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sólveig ósátt við að fá aldrei boð í Vikulokin – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald"

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 25. janúar 2026 11:30

Verkalýðsforinginn er ekki sátt við RÚV

Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, er allt annað en sátt við að fá aldrei boð í Vikulokin á Rás 1 ólíkt kollega hennar Höllu Gunnarsdóttur, formanni VR, sem er þar tíður gestur. Í harðorðum en húmorískum pistli lýsir Sólveig því yfir að ef hún fái ekki skýringar á þessari mismunun þá muni hún berjast með kjafti og klóm gegn því að þurfa að borga útvarpsgjaldið til stofnunarinnar.

Í pistlinum bendir Sólveig Anna á að hún hafi verið formaður félagsins í tæplega átta ár og á þeim tíma hafi hún ekki tölu á þeim fjölda kjarasamninga sem gerðir hafa verið sem og öllum þeim fjölda ályktanna sem Efling hefur samþykkt um málefni hér heima og erlendis.

„Mér hefur einu sinni frá árinu 2018 verið boðið að koma í Vikulokin á Rás 1. Frá því að núverandi formaður VR [Halla Gunnarsdóttir] tók við formennsku fyrir tæpu ári hefur henni verið boðið um það bil 270 sinnum, nú síðast í gær, til að ræða kjarasamningana sem ég gerði en ekki hún. Og nú, þessa dimmu helgi á glænýju ári, er nóg komið – og ég krefst svara:

Er mér ekki boðið í Vikulokin afþví A. ég er bara með grunnskólapróf, B. ég er átakasækinn aðgerðasinni, C. ég er ekki vók, D. ég er ekki nógu dömuleg, E. þeim finnst ég hundleiðinleg t***a, F. þeim finnst ég heimskt fífl sem veit ekki neitt, eða G. ég er formaður í félagi verkafólks þar sem meira en helmingur er af erlendu bergi brotinn en ekki í félagi íslenskrar millistéttar? Eða allt af þessu?,“ spyr Sólveig Anna og lýsir því yfir að tími aðgerða sé framundan.

„Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald og fer í mál og krefst þess að andvirði gjaldsins verði lagt inn á Litla Kisa svo að hann geti keypt sér rækjur. Ég hef sýnt mikið langlundargeð, bælt niður gildi mín og persónuleika vegna þessarar einbeittu og grófu móðgunnar, en ég fæ ei lengur bælt,“ skrifar verkalýðsforinginn.

Sjá færslu Sólveigar Önnu hér:

