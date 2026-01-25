Morðið í Minneapolis – Nýtt myndband grefur undan fullyrðingum yfirvalda

Myndband sem sýnir annað sjónarhorn af átökum sem enduðu með því að alríkislögreglumenn drápu hinn 37 ára gamla Alex Pretti í Minneapolis í gær grefur undan þeim fullyrðingum yfirvalda að Pretti hafi ógnað lögreglumönnum með byssu og því hafi þeir verið í fullum rétti að verja sig.
Á myndbandinu sést Pretti, sem var með síma á lofti, koma konu til bjargar sem alríkislögreglumenn höfðu hrint harkalega til jarðar með . Í kjölfarið ráðist lögreglumennirnir að Pretti, spreyja á hann piparúða og yfirbuga hann. Daily Mail fjallar um málið og birtir umrætt myndband.
Skyndilega dregur einn lögreglumaðurinn byssu á loft og skýtur Pretti, sem starfaði sem hjúkrunarfræðingur, margsinnis. Yfirvöld, og þar á meðal Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafa lýst Pretti sem byssumanni sem hafði illt í hyggju. Í áðurnefndu myndbandi bendir ekkert til þess að Pretti hafi ógnað lögreglu né gert sig líklegan til þess að beita vopninu, sem hann var löglega skráður fyrir.
Þvert á móti virðist myndbandið sýna að lögreglumaður tekur byssuna úr buxnastreng Prettis skömmu áður en að skothríðin hefst. Þá eru einnig þær kenningar á lofti að fyrstnefndi lögreglumaðurinn hafi óvart hleypt skoti af úr byssu Prettis sem hafi orðið til þess að kollegi hans réðst til atlögu.
Ljóst er að morðið á Pretti hefur vakið upp mikla reiði um gervöll Bandaríkin. Rétt eins og þegar hin 37 ára gamla Renee Good var skotin til bana þann 7. janúar síðastliðinn þá hafa lögreglumennirnir einnig verið gagnrýndir harðlega fyrir að hafa tafið að Pretti myndi fá læknisaðstoð. Læknir sem var á meðal sjónarvotta hefur lýst því yfir að lögreglumennirnir hafi virst vera að telja skotsárin á líkama Pretti frekar en að athuga með lífsmörk hans og hefja endurlífgun.
Fjölskylda Pretti hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem frásögn yfirvalda er hafnað alfarið. Segist fjölskyldan vera miður sín eftir atvikið og fokreið.
Umfangsmikil mótmæli hafa blossað upp í Minneapolis í kjölfar morðins og hefur Þjóðvarðarliðið verið kallað út til að tryggja ástandið. Alríkislögreglan hefur ekki enn gefið út skýringar á því hvers vegna Pretti var skotinn til bana þar sem hann lá í jörðinni og virtist vera fullkomlega yfirbugaður.