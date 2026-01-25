Kona í Hafnarfirði krefst skilnaðar en eiginmaðurinn finnst ekki

Erlend kona sem býr í Hafnarfirði og er á fertugsaldri hefur stefnt eiginmanni sínum, sem einnig er á fertugsaldri, fyrir Héraðsdóm Reykjaness og krefst lögskilnaðar frá honum. Maðurinn er einnig erlendur.
Stefna málsins var birt í Lögbirtingablaðinu þann 15. janúar.
Málavextir eru þeir að fólkið kynntist í lok mars 2024. „Í upphafi sambands þeirra lék allt í lyndi en eftir að þau gengu í hjúskap í ágúst 2024 hóf stefndi að fjarlægjast stefnanda. Fljótlega læddist þá að stefnanda sá grunur að stefndi hefði einungis gifst henni fyrir hagkvæmni og að um væri að ræða málamyndahjónaband af hans hálfu. Aðilar ræddu skilnað fyrst í upphafi árs 2025 þar sem sundurlyndi hjónabandsins jókst sífellt. Aðilar eiga ekki saman börn og eiga engar sameiginlegar eignir. Stefnanda er kunnugt um að stefndi sé enn staddur á Íslandi en telur hann líkast til ekki með dvalarleyfi hérlendis,“ segir í stefnunni.
Þar kemur jafnframt fram að maðurinn hafi ekki mætt til sáttafunda hjá sýslumanni þrátt fyrir fögur fyrirheit þar um. Talið er að hann sé staddur á landinu en ekki er vitað um verustað hans og er honum því birt fyrirkall í Lögbirtingablaðinu, lögum samkvæmt.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 18. febrúar næstkomandi.