Spyr hvort stjórnvöld séu reiðubúin að spyrja þjóðina um verðtrygginguna

Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, er sammála stjórnvöldum hvað varðar þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort halda skuli aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram. Hann spyr þó hvort stjórnvöld séu tilbúin að treysta þjóðinni í fleiri stórum málum.
Vilhjálmur skrifar á Facebook í dag:
„Stjórnvöld segja nú að mikilvægt sé að treysta þjóðinni og leyfa henni að kjósa um hvort hefja eigi aðildarviðræður við ESB. Ég er sammála því sjónarmiði. Það á að treysta þjóðinni og leyfa henni að segja sitt álit um stór ágreinings- og hagsmunamál.
Þess vegna spyr ég: af hverju eru stjórnvöld ekki reiðubúin að spyrja þjóðina hvort banna eigi verðtryggð lán til heimilanna?“
Samkvæmt skoðanakönnunum undanfarin ár er mikill meirihluti þjóðarinnar hlynntur því að afnema verðtrygginguna. Vilhjálmur bendir á að bara í desember hafi verðtryggðar skuldir heimilanna hækkað um 23 milljarða þegar verðbólgan hækkað um 1,15 prósent milli mánaða.
„Ef stjórnvöld meina eitthvað með því að treysta þjóðinni þá hljóta þau líka að vera tilbúin að leyfa henni að kjósa um það hvort verðtrygging lána til heimilanna eigi að heyra sögunni til.“