Föstudagur 23.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Margir Íslendingar viðurkenna að tilkynna sig veika án þess að vera veikir

Ritstjórn DV
Föstudaginn 23. janúar 2026 09:00

Mynd/Pexels

Röng veikindaskráning á íslenskum vinnumarkaði virðist vera nokkuð algeng ef marka má niðurstöður könnunar sem Maskína gerði fyrir Samtök atvinnulífsins um veikindafjarvistir á vinnustöðum.

Fjallað er um niðurstöðurnar í Morgunblaðinu í dag.

Þær gefa til kynna að um þriðjungur svarenda í könnuninni hafi gengist við því á liðnum ársfjórðungi að hafa tilkynnt veikindi til vinnuveitanda að tilefnislausu.

Í frétt Morgunblaðsins segir að mikill munur sé þó á þessu eftir aldri fólks og tekjum. Yfir helmingur yngstu aldurshópanna gengst við því að hafa tilkynnt veikindi þó viðkomandi hafi ekki verið veikur. Tekið er fram að flestir játi að hafa gert það í „sérstökum aðstæðum“, til dæmis vegna svefnleysis.

Í elsta aldurshópnum, 60 ára og eldri, heyrir það til undantekningar að fólk tilkynni sig veikt án þess að vera veikt.

Bent er á það í frétt Morgunblaðsins að það hafi vakið athygli þegar Viktor Gísli Hallgrímsson, markmaður íslenska landsliðsins í handbolta, hvatti fólk til að taka nokkra veikindadaga og fljúga út til að styðja við liðið á Evrópumótinu.

Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, gagnrýndi þessi orð markvarðarins í Reykjavík síðdegis í vikunni, sem Vísir fjallaði um, og sagði að veikindarétturinn væri mikilvægur og ekki sjálfgefinn. „Farið bara 80 ár aftur í tímann og þá áttirðu engan veikindarétt,“ sagði Halla sem hvatti fólk til að nota orlofsdagana sína til að hvetja íslenska liðið.

