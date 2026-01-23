fbpx
Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm

Ritstjórn DV
Föstudaginn 23. janúar 2026 19:24

Fjölmiðlamaðurinn og einkaþjálfarinn Egill Einarsson, betur þekktur sem Gillz, frétti það í dag að hann væri genginn í Samfylkinguna. Þetta las hann í slúðurfrétt sem birtist hjá Mannlífi þar sem hann er sagður genginn í Samfylkinguna ásamt fleiri þekktum nöfnum.

Egill var staddur á Tenerife þegar hann fékk tíðindin og hefur birt yfirlýsingu á Instagram þar sem hann kallar eftir þjóðarátaki gegn falsfréttum.

„Góðan daginn, ég er hér staddur á Tenerife og vil segja nokkur orð. Ég opnaði íslenskan miðil í dag þar sem stóð að ég væri genginn til liðs við Samfylkinguna. Ég vil biðja fólk að gefa mér tilfinningalegt svigrúm á meðan ég tekst á við þetta áfall og á sama tíma vil ég að þjóðin taki sig saman og berjist á móti falsfréttaflutningi. Elska ykkur, kveðja frá Tenerife.“

Mannlíf fjallaði í slúðurdálki sínum um smölun sem nú á sér stað hjá Samfylkingunni í Reykjavík þar sem Heiða Björg Hilmisdóttir og Pétur Hafliði Marteinsson takast á um oddvitasætið. Mannlíf sagði að meðal nýrra meðlima í Samfylkingunni væru óvænt nöfn sem hefðu til þessa ekki verið tengd við flokkinn: Til dæmis Logi Bergmann Eiðsson sendiherraherra, Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður og svo Egill Einarsson.

