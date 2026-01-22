fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

Willum ætlar ekki í formannsframboð en hvetur aðra manneskju til þess

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 20:23

Willum Þór Þórsson, forseti ÍSÍ og fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins, ætlar ekki að bjóða sig fram til formanns á næsta landsþingi flokksins. Hann hvetur hins vegar Lilju Dögg Alfreðsdóttur til að gefa kost á sér til formennsku.

Nafn Willums hefur töluvert oft verið nefnt í vangaveltum um arftaka Sigurðar Inga Jóhannssonar, formanns flokksins, sem gefur ekki kost á sér í embættið áfram.

Ingibjörg Isaksen, formaður þingflokks Framsóknarflokksins, hefur þegar lýst yfir framboði í formannsembættið.

Willum fer yfir málið í Facebook-færslu, þar sem segir:

„Íþróttahreyfingin hefur í gegnum tíðina spilað stórt hlutverk í mínu lífi. Mér var sýndur sá heiður og traust, á síðasta ári, að vera kjörinn forseti ÍSÍ til næstu fjögurra ára.

Nú liggur það fyrir að Framsókn þarf að kjósa sér nýja forystu og hef ég fengið áskoranir um að bjóða mig fram til formennsku. Eftir töluverða umhugsun hef ég komist að þeirri niðurstöðu að einbeita mér að því að rísa undir því trausti sem ég hef verið kjörinn til og nú er því ekki rétti tímapunkturinn til þess að bjóða mig fram til forystu í Framsókn.

Ég vil þakka framsóknarfólki kærlega fyrir allar áskoranir sem ég hef fengið og mér þykir sérlega vænt um.

Framsókn þarf nú á sterkri forystu að halda. Ég hvet Lilju Dögg Alfreðsdóttur að gefa kost á sér til formennsku og leiða flokkinn inn í næsta Framsóknaráratug.“

