Stefnt til viðurkenningar á faðerni en hefur aldrei séð barnið sitt

Erlend kona á þrítugsaldri sem býr í Kópavogi hefur höfðað faðernismál á hendur erlendum manni, sem einnig er á þrítugsaldri. Krefst konan þess að dæmt verði að maðurinn sé faðir drengs sem konan fæddi á Landspítalanum haustið 2022, en hún kom til landsins fyrr á því ári og var þá þunguð.
Ekki hefur tekist að hafa upp á hinum meinta föður þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og er ekki vitað hvar í heiminum hann heldur sig. Hann hefur aldrei séð drenginn og hefur aldrei komið til Íslands.
Í stefnu málsins, sem birt var í Lögbirtingablaðinu, segir:
„Þann 6. maí 2025 lagði móðir stefnanda fram beiðni til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu um öflun faðernisviðurkenningar á grundvelli 3.-4. gr. barnalaga nr. 76/2003. Með bréfi, dags. 22. ágúst sl. tilkynnti sýslumaður að þar sem stefndi hefði ekki sinnt boðun í viðtal til þess að tjá sig um erindið væri málinu vísað frá. Var móður leiðbeint um að leita til lögmanns og höfða dómsmál til feðrunar barnsins samkvæmt barnalögum.“
Manninum er birt fyrirkall í Lögbirtingablað9inu um að mæta á dómþing í Héraðsdómi Reykjaness þegar málið verður þingfest, þann 25. febrúar næstkomandi.