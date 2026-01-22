Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“

Mikið gekk á þegar þorrablót var haldið í félagsheimilinu Þórsveri á Þórshöfn í Langanesbyggð þann 29. janúar árið 2023. Maður einn sem það sótti hafði í för með sér kærustu sína en hann hugðist sýna henni heimabæ sinn og kynna hana fyrir vinum og ættingjum. Kom til illdeilna á milli mannsins annars vegar og konu úr þorpinu og frænku hennar hins vegar. Konan hrópaði: „Þetta er minn bær!“ um leið og hún kastaði glerglasi í andlit mannsins.
Í þeim dómi sem hér er til umfjöllunar eru hins vegar tveir karlmenn ákærðir fyrir líkamsárás á þorrablótinu. Annar þeirra var umræddur maður sem lenti í átökum við dyravörð á staðnum. Var hann ákærður fyrir að ráðast á dyravörðinn, skalla hann í andlitið og síðan berja hann með krepptum hnefa í andlitið.
Dyravörðurinn var hins vegar ákærður fyrir að hafa, eftir að hann varð fyrir árásinni, hlaupið á eftir manninum og tæklað hann í jörðina, lagst ofan á hann og haldið honum þar til lögregla kom og handtók hann. Afleiðingin af þessum tilburðum var sú að maðurinn fór úr axlalið.
Áðurnefndur maður, sem varð fyrir árás dyravarðarins, er síðan sakaður um að hafa ráðist á „frænkuna“ ofannefndu með því að taka um háls hennar og ýta henni það fast að hún skall á hurðarkarminn á útidyrahurðinni á félagsheimilinu, og síðar þá sömu nótt, þegar brotaþola ætlaði að ræða við hann um áverkana sem hann hafði veitt henni, þá hafi hann tekið hana hálstaki og skellt henni í gólfið.
Báðir ákærðu lýstu sig saklausa af ákæru og báru við neyðarvörn. Á það féllst ekki dómari og sakfelldi báða. Maðurinn sem kom með kærustuna sína á blótið var dæmdur í 90 daga skilorðsbundið fangelsi og til að greiða konunni sem hann réðst á 250 þúsund krónur í miskabætur. Hann var hins vegar sýknaður af seinni hluta ákærunnar, um að hafa tekið hana hálstaki og skellt henni í gólfið. Þótti dómara sú sök ekki fullsönnuð.
Dyravörðurinn var dæmdur í 60 daga skilorðsbundið fangelsi og til að greiða brotaþolanum 450 þúsund krónur í miskabætur og rúmlega 150 þúsund krónur í sjúkrakostnað.