fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 18:00

Þórsver á Þórshöfn. Mynd: Google Maps.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Mikið gekk á þegar þorrablót var haldið í félagsheimilinu Þórsveri á Þórshöfn í Langanesbyggð þann 29. janúar árið 2023. Maður einn sem það sótti hafði í för með sér kærustu sína en hann hugðist sýna henni heimabæ sinn og kynna hana fyrir vinum og ættingjum. Kom til illdeilna á milli mannsins annars vegar og konu úr þorpinu og frænku hennar hins vegar. Konan hrópaði: „Þetta er minn bær!“ um leið og hún kastaði glerglasi í andlit mannsins.

Um þetta brot konunnar hefur DV fjallað áður, sjá:

Sauð upp úr á Þórshöfn – Kona ákærð fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás

Í þeim dómi sem hér er til umfjöllunar eru hins vegar tveir karlmenn ákærðir fyrir líkamsárás á þorrablótinu. Annar þeirra var umræddur maður sem lenti í átökum við dyravörð á staðnum. Var hann ákærður fyrir að ráðast á dyravörðinn, skalla hann í andlitið og síðan berja hann með krepptum hnefa í andlitið.

Dyravörðurinn var hins vegar ákærður fyrir að hafa, eftir að hann varð fyrir árásinni, hlaupið á eftir manninum og tæklað hann í jörðina, lagst ofan á hann og haldið honum þar til lögregla kom og handtók hann. Afleiðingin af þessum tilburðum var sú að maðurinn fór úr axlalið.

Áðurnefndur maður, sem varð fyrir árás dyravarðarins, er síðan sakaður um að hafa ráðist á „frænkuna“ ofannefndu með því að taka um háls hennar og ýta henni það fast að hún skall á hurðarkarminn á útidyrahurðinni á félagsheimilinu, og síðar þá sömu nótt, þegar brotaþola ætlaði að ræða við hann um áverkana sem hann hafði veitt henni, þá hafi hann tekið hana hálstaki og skellt henni í gólfið.

Báru við sjálfsvörn

Báðir ákærðu lýstu sig saklausa af ákæru og báru við neyðarvörn. Á það féllst ekki dómari og sakfelldi báða. Maðurinn sem kom með kærustuna sína á blótið var dæmdur í 90 daga skilorðsbundið fangelsi og til að greiða konunni sem hann réðst á 250 þúsund krónur í miskabætur. Hann var hins vegar sýknaður af seinni hluta ákærunnar, um að hafa tekið hana hálstaki og skellt henni í gólfið. Þótti dómara sú sök ekki fullsönnuð.

Dyravörðurinn var dæmdur í 60 daga skilorðsbundið fangelsi og til að greiða brotaþolanum 450 þúsund krónur í miskabætur og rúmlega 150 þúsund krónur í sjúkrakostnað.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ion nauðgaði konu eftir jólaboð
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Íslenskur karlmaður taldi sig eiga fullan rétt á að birta nektarmyndir af fyrrverandi kærustu sinni – „I think you will like it“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Grútskítugir bílar í Reykjavík: „Þarf þetta að vera svona?“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“

Mest lesið

Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Egill fór í hárígræðslu og deilir ferlinu og nýju útliti opinskátt – „Eðlilegur fiðringur í maganum á aðgerðardegi“
Grútskítugir bílar í Reykjavík: „Þarf þetta að vera svona?“
Þetta er sögð vera upphæðin sem Guðmundur fékk fyrir að velja Akranes um helgina
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði

Nýlegt

Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Fluttur að heiman nokkrum dögum eftir að eiginkonan neitaði fyrir að hann væri að halda framhjá
Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“
FH samþykkir tilboð frá Spáni í Sigurð Bjart – Sömu eigendur og eiga Brentford
Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Ræðir gjaldþrot sitt opinskátt – Kaffi í Brasilíu og fasteignir í Flórída ástæðan
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Dregur áætlanir um refsitolla til baka

Dregur áætlanir um refsitolla til baka
Fréttir
Í gær
Vilja að Friðfinnur verði úrskurðaður látinn – Hvarf fyrir meira en þremur árum
Fréttir
Í gær
Nauðgaði 13 ára stúlku, faldi hana í tjaldi fyrir barnavernd og gaf henni fíkniefni
Fréttir
Í gær

Áhyggjur af sjónmengun vegna tuga vindmylla sem til stendur að reisa skammt frá Þórshöfn

Áhyggjur af sjónmengun vegna tuga vindmylla sem til stendur að reisa skammt frá Þórshöfn
Fréttir
Í gær

Segist ekki ætla að beita hervaldi til að taka Grænland

Segist ekki ætla að beita hervaldi til að taka Grænland
Fréttir
Í gær
Læknarnir Lára og Valgerður lýsa áhyggjum sínum – „Alls staðar rekst maður á áfengi“
Fréttir
Í gær

Hættuleg líkamsárás í Grindavík

Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Fréttir
Í gær
Íslendingar segja að ræða Carneys í gær verði skráð í sögubækurnar – „Við erum að taka skiltið úr glugganum“
Fréttir
Í gær
Hvar býr allt þetta fólk? – Á sjöunda þúsund án heimilisfangs
Fréttir
Í gær

Þorsteinn sagði sig úr Viðreisn á síðasta ári og hjólar í Flokk fólksins

Þorsteinn sagði sig úr Viðreisn á síðasta ári og hjólar í Flokk fólksins
Fréttir
Í gær

Skrautlegt þjófapar – Karlmaðurinn faldi sig í geymsluhólfi sófa í loðpelsi og með rauða ofurhetjutösku

Skrautlegt þjófapar – Karlmaðurinn faldi sig í geymsluhólfi sófa í loðpelsi og með rauða ofurhetjutösku
Fréttir
Í gær
Róbert segir börnin í Laugardal eiga betra skilið – „Þolinmæðin er á þrotum“
Fréttir
Í gær
Kristrún Frosta um stöðu Grænlands: „Ég verð ekki sá forsætisráðherra“
Fréttir
Í gær

Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi

Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi
Fréttir
Í gær
Íslendingar unnu ótrúlegan baráttusigur á Ungverjum – Dómarar leiksins harðlega gagnrýndir
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Rannsókn lokið á Edition-morðunum – Vildi ekki að dóttirin yrði ein eftirlifandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fyrrum samherji úthúðar Sönnu – „Ég, um mig, frá mér, til mín“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Brösug byrjun Nice air – Hætta við fyrstu ferðina milli Akureyrar og Kaupmannahafnar

Brösug byrjun Nice air – Hætta við fyrstu ferðina milli Akureyrar og Kaupmannahafnar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fær engar bætur eftir aðgerð sem hún segir hafa valdið 10 ára kvölum

Fær engar bætur eftir aðgerð sem hún segir hafa valdið 10 ára kvölum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Borgarstjórn biður börn sem voru vistuð á Vöggustofu Thorvaldsenfélagsins afsökunar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ragnar Þór urðar yfir Ingu Sæland og líkir henni við Donald Trump – „Hverjum dettur í hug að tala svona?“

Ragnar Þór urðar yfir Ingu Sæland og líkir henni við Donald Trump – „Hverjum dettur í hug að tala svona?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Škoda Auto þriðja söluhæsta bílamerki Evrópu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Karlmaður sakaður um svívirðileg kynferðisbrot gegn sex ára barni og eiginkonu sinni – Dreifði myndum af ofbeldinu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Kvarta sáran yfir hálkunni og skorti á hálkuvörnum – „Af hverju er þetta svona flókið? Landið heitir Ísland“

Kvarta sáran yfir hálkunni og skorti á hálkuvörnum – „Af hverju er þetta svona flókið? Landið heitir Ísland“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ákærður fyrir nauðgun í bíl

Ákærður fyrir nauðgun í bíl
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Helgi Áss segir bless við Sjálfstæðisflokkinn: „Frá og með deginum í dag er ég liðsmaður Miðflokksins“